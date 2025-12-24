Reprodução/ Instagram @paollaoliveirareal Paolla Oliveira e avô; atriz com o ex, Diogo Nogueira

Paolla Oliveira, de 43 anos, tem recebido mensagens de apoio nesta quarta-feira (24). Internautas estão usando as redes sociais para expressar solidariedade com a famosa, que passou por uma separação amorosa e uma perda familiar logo em sequência.

Nesta terça-feira (23), a atriz contou aos fãs que o avô materno morreu. O falecimento ocorreu um dia após ela revelar a separação de Diogo Nogueira.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 38,7 milhões de seguidores, a artista resgatou uma foto ao lado do idoso. Na legenda, ela relembrou a forma como era chamada por ele.

"Com amor da 'artista', como você me chamava. Vai em paz, vô", escreveu ela. Ainda que tenha divulgado a morte, Paolla optou por manter a causa do falecimento longe dos holofotes.

Nas redes sociais, os fãs enviaram mensagens de apoio. "Meus sentimentos", disse uma. "Nossa, perto do Natal, imagina o baque da família", avaliou um segundo. "Fim de ano pesado para a Paolla, logo depois do término ainda", declarou uma terceira.

"Como será que vai ser esse fim de ano para ela? Espero muito que consiga seguir em frente depois de tantas mudanças", completou uma quarta. "Paolla merece tudo de bom. Isso é só uma fase", destacou ainda uma quinta.

Relembre

Paolla OIiveira surpreendeu os espectadores nesta segunda-feira (22), quando revelou o fim do romance com Diogo Nogueira, de 44, com quem ficou por quase cinco anos.





"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco", iniciou o ex-casal.

"O que existiu foi conversa, respeito e maturidade. Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", finalizou.