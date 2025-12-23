Reprodução/redes sociais Apresentadora zoa com dicção de Melody

A streamer e influenciadora Wanessa Wolf voltou a agitar as redes sociais ao publicar um vídeo em seu perfil nas redes sociais em que ironiza a maneira como a cantora Melody pronuncia partes de sua nova música. O post, que viralizou entre seguidores e já conta com mais de 140 mil visualizações, provocou reações imediatas tanto de quem achou o comentário engraçado quanto de fãs que defenderam a artista pop.

No vídeo original compartilhado no perfil oficial da streamer, Wanessa reproduz trechos da música de Melody e brinca com a forma como a frase "em cima do jetsky" é articulada, numa crítica leve mas provocadora à dicção e ao estilo vocal da cantora. Na brincadeira, Wolf diz entender "enxumar o jetsky", e ainda comenta que deve ser crime a ação, uma vez que enxumar, significa dessenterrar um cadáver.

A reação da web foi imediata. Em um dos comentários mais curtidos, um internauta escreveu que a brincadeira tinha “ficou ótima a versão em árabe”, enquanto outro defendeu Melody: “música é arte, cada um canta do seu jeito” refletindo a divisão de opiniões gerada pelo post. A publicação também resgatou outras situações em que Melody foi alvo de comentários sobre sua forma de cantar, em especial na promoção de seu repertório de proibidões e virais nas redes sociais.

Melody, que recentemente usou as redes para divulgar o hit Tudo no Sigilo e viralizou dançando com a irmã em biquíni, tem mantido forte presença digital e engajamento com o público jovem, contexto que contribui para que qualquer menção à sua música seja rapidamente comentada e remixada pelos usuários online.

Até o momento, a própria artista não comentou diretamente a ironia de Wanessa Wolf.