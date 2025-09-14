Reprodução Instagram @oficialfernandatorres/ YouTube Fernanda Torres; Wagner Moura em "O Agente Secreto"

Fernanda Torres, de 59 anos, decidiu se explicar neste domingo (14), após a repercussão da polêmica em que foi envolvida. A atriz, indicada ao Oscar de Melhor atriz na última edição da premiação, virou alvo de boatos na web sobre um suposto boicote ao colega de profissão Wagner Moura, de 49.



O brasileiro está no elenco de "O Agente Secreto", uma das produções brasileiras cotadas para ser indicada na cerimônia. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 4,9 milhões de seguidores, ela se explicou depois das especulações de que estaria fazendo uma campanha para a indicação de outra obra nacional ao Oscar.





"Fui júri no Festival de Veneza e fiquei impressionada como a escolha de um filme para uma premiação envolve preferências culturais. Tive a sorte de ter pego um júri civilizadíssimo. Fomos capazes de conversar sobre nossas diferenças e chegar a um acordo, cada um cedendo um pouco, até chegarmos a um senso comum", começou.

"Fiz um post falando da minha alegria por ver que o 'Manas' foi abraçado pelo Sean Penn. Ele também foi o primeiro cara a apoiar o 'Ainda Estou Aqui' nos Estados Unidos", ressaltou. "Antes de tudo, quero dizer que estou muito feliz com a safra de filmes do Brasil. Homem com H, O Último Azul, Manas, Oeste Outra Vez, O Agente Secreto... A gente só tem a comemorar", completou.

Esclarecimento

Em seguida, a filha de Fernanda Montenegro desmentiu que estivesse fazendo uma campanha em prol ao filme "Manas", após especulações nas redes sociais, as quais defendiam que ela estaria boicotando as indicações de "O Agente Secreto" e, consequentemente, de Wagner Moura.

"Eu, pessoalmente, acho que o Kleber Mendonça e o Wagner Moura estão na plenitude. 'O Agente Secreto' levou dois prêmios importantíssimos em Cannes e está em todas as bolsas de apostas. Não tenho dúvida que se 'O Agente Secreto' for escolhido, ele vai puxar todos os nossos outros filmes", pontuou.

"Meu post sobre o 'Manas' não era uma campanha. A escolha de um filme não quer dizer que o outro foi rejeitado. É minha opiniãozinha pessoal. Desculpe qualquer mal-entendido. Sou a favor de todos e acho que 'O Agente Secreto' vai ser o escolhido", concluiu a intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui".



