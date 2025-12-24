Globoplay investe em microdramas com capítulos de 2 a 3 minutos
Jade Picon relembrou a participação no  Big Brother Brasil 22 nesta terça-feira (23), ao comentar o impacto do reality na trajetória pessoal e profissional. A influenciadora afirmou que a experiência trouxe mudanças profundas e abriu oportunidades após a saída do programa.

A declaração foi dada em entrevista ao podcast da Exame, que revelou o posicionamento da ex-sister sobre o confinamento e os efeitos do BBB fora da casa. Jade participou do reality aos 20 anos e foi a sétima eliminada, com 84,93% dos votos do público.

Segundo a influenciadora, a vivência no programa deixou marcas positivas. “Eu tenho um carinho imenso por essa oportunidade. Me agregou não só no meu lado profissional, mas como pessoa mesmo”, afirmou durante a conversa.

Na avaliação de Jade Picon, o confinamento provocou transformações além da carreira. “É uma experiência que muda você, muito agregadora”, disse, ao refletir sobre o período de exposição intensa e convivência forçada no reality.

Mesmo diante da eliminação com alta rejeição, Jade afirmou que já esperava resultados positivos após o programa. “Quando eu recebi o convite para o ‘Big Brother’, eu tive a clara visão que me abriria novas portas que ou demoraria muito para alcançá-las ou que nem chegariam”, declarou.

A influenciadora também comentou os riscos envolvidos na participação. “O BBB é um canhão, mas você precisa contar com alguma coisa que é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer”, avaliou, ao falar sobre a dinâmica do jogo e a repercussão externa.

Alcance nacional após o reality

Jade falou da confiança no próprio comportamento durante o confinamento. “Mas eu sempre tive muita certeza do meu caráter e minha índole. Eu sabia que não iria acontecer nada catastrófico… nenhuma fala catastrófica ou nada que vá arruinar com tudo aquilo que eu havia construído”, afirmou.

Ao final, a influenciadora disse que as expectativas se confirmaram após o término do programa. “E dito e feito: sou muito grata, porque me deu muitas oportunidades. É uma coisa que te dá um alcance nacional”, concluiu.

Jade Picon  também comentou a mudança de patamar na visibilidade. “Eu tinha meu nicho da internet, eu era conhecida numa bolha. Quando você entra em um projeto dessa dimensão, consegue alcançar novos lugares”, finalizou.

