Band Renata Fan se emociona ao falar da morte do pai durante o Jogo Aberto

A apresentadora Renata Fan se emocionou ao falar sobre a morte do pai, Paulo Antônio Ribeiro Fan, aos 76 anos, durante o programa Jogo Aberto, da Band, exibido nesta segunda-feira (22). A comunicadora usou os minutos finais da atração para relatar o luto e explicar a decisão de seguir ao vivo na apresentação.

A declaração ocorreu no encerramento do programa e foi feita diretamente no estúdio da Band. Renata comentou a perda ao público após compartilhar a informação nas redes sociais no fim de semana, quando confirmou a morte do pai, ocorrida no sábado (20).

“Foi tudo muito intenso, muito rápido, muito doloroso”, disse a apresentadora, ao iniciar o desabafo ao vivo. Renata explicou que o pai morava em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, e que a notícia pegou a família de surpresa.

Segundo a comunicadora, o ano estava planejado para a cobertura de grandes eventos esportivos. Ainda assim, ela decidiu manter a apresentação do programa. “Minha programação para o ano era cobrir todos os grandes eventos esportivos do futebol brasileiro e internacional... E esse homem, ele me deixou tantas, tantas heranças de valores, de vida, de lições; duas delas eu levo no coração e levo na vida”.

Renata falou do exemplo de trabalho deixado pelo pai como uma das principais lições. “A primeira é que ele sempre foi um trabalhador digno, a carteira de trabalho para ele não era só papel, ele fazia isso todos os dias e fez até ficar doente”.

Na sequência, a apresentadora explicou a decisão de seguir com o programa ao vivo. “Então, ele me ensinou que o trabalho, quando a gente está num grupo, num time, a gente leva até o final --e foi o que fiz hoje, estando aqui, ao vivo na Band, e querendo concluir essa etapa no Jogo Aberto”.

Durante o discurso, uma imagem de Paulo Antônio Ribeiro Fan apareceu no telão do estúdio. Renata não conteve as lágrimas ao falar sobre o segundo ensinamento recebido.

“O segundo valor que eu nunca vou esquecer é o da família unida. A família unida, para ele, era vida, era lei e era algo inegociável, então eu dedico esse programa ao meu pai, ao seu Paulo Antônio Ribeiro Fan, o homem mais importante da minha vida”, afirmou.

A apresentadora também citou familiares próximos que acompanham o luto. “Dedico também às pessoas que estão sofrendo comigo muito de perto: meu irmão Rafael, minha cunhada Letícia, aos meus sobrinhos Mateus e Lucas e, principalmente, à minha mãe, a dona Ana Fan, que viveu 55 anos da vida dela ao lado do meu pai”.

Renata finalizou explicando que a morte ocorreu sem sinais prévios de doença grave. “Ele acertou as contas com a vida na hora que ele quis, não estava em um processo de uma doença séria, aparentemente. Ele escolheu o momento de partir.”