Novo flagra reacende affair de Jade Picon e André Lamoglia

Jade Picon e André Lamoglia foram flagrados aos beijos em uma praia do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (22), após uma partida de futevôlei. As imagens mostram o casal em clima de intimidade e aumentaram os rumores de retomada do romance.

O vídeo foi divulgado pelo Portal Leo Dias, que obteve as imagens do momento em que o ator se inclina para beijar a influenciadora perto de uma rede de vôlei. Após o selinho, os dois aparecem sorrindo e conversando de forma descontraída, cercados por amigos nas areias cariocas.

Os primeiros rumores e os flagras de 2023

Os boatos sobre o envolvimento entre Jade Picon e André Lamoglia surgiram em 2023, quando os dois foram vistos juntos em uma festa no Rio de Janeiro. Na ocasião, os artistas apareceram abraçados, conversando ao pé do ouvido e trocando beijos.

No fim daquele ano, novos registros reforçaram o affair. Jade e André curtiram o Réveillon em Pernambuco e foram flagrados novamente aos beijos, em imagens divulgadas nas redes sociais. Apesar da repercussão, nenhum dos dois confirmou oficialmente um namoro.

Mesmo diante dos rumores, Jade manteve uma postura reservada sobre a vida pessoal. Em entrevista à revista Quem, a influenciadora explicou a escolha pela discrição. “Eu acho que tenho tanta coisa mais interessante para falar do que sobre a minha vida amorosa… Busco focar nos meus projetos, no que estou fazendo, em como penso. Isso [relacionamentos] está num lugar diferente do que quero trazer para as pessoas, do que quero que pensem quando estão vendo algo sobre mim”.

A mesma postura foi vista por André. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, o ator disse que preferia manter a vida pessoal particular e que não comentaria nada relacionado ao assunto.

Viagem ao Peru e o novo flagra no Rio

Em 2025, o casal voltou a chamar atenção durante uma viagem ao Peru. André Lamoglia publicou fotos em Cusco ao lado de Jade Picon, em clima de intimidade. Em um dos cliques, os dois aparecem sentados juntos, sorrindo e demonstrando sintonia, o que movimentou fãs nas redes sociais.

Ainda neste ano, o ator chegou a postar nos stories uma foto recebendo um beijo da influenciadora, mas apagou a imagem pouco depois. O registro, no entanto, já havia viralizado nas redes, alimentando ainda mais as especulações sobre a relação.

