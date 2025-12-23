Reprodução/ Instagram @ieda_maria_vargas_oficial Ieda Maria Vargas venceu Miss Universo em 1963

Ieda Maria Vargas, de 80 anos, morreu nesta segunda-feira (22). Primeira brasileira a alcançar o título de Miss Universo, ela estava internada na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, na Serra Gaúcha.

A causa da morte, assim como a cerimônia fúnebre, não foram divulgadas pelos familiares. Fernanda Vargas, filha da falecida, apenas confirmou o óbito pelas redes sociais.





Conheça

Nascida em Porto Alegre, em 31 de dezembro de 1944, Ieda iniciou ainda muito jovem uma carreira marcante no universo dos concursos de beleza. A famosa faria aniversário de 81 anos na próxima semana.

Foi aos 17 anos, em 1962, que decidiu disputar uma seleção regional e acabou escolhida Rainha das Piscinas do Rio Grande do Sul, resultado que abriu caminho para uma série de conquistas e projeção internacional no ano seguinte.

Com apenas 18 anos, alcançou o título de Miss Universo 1963, em evento realizado em Miami Beach, nos Estados Unidos.

Até chegar à consagração mundial, havia superado etapas importantes: foi eleita Miss Porto Alegre, Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil — este último título conquistado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em uma disputa com outras 24 concorrentes.

Vida pessoal e AVC

Em 1968, Ieda oficializou a união com José Carlos Athanázio, relacionamento do qual nasceram dois filhos. Após ficar viúva em 2009, mudou-se para Gramado, onde passou a levar uma vida reservada, afastada da exposição pública.

Já aos 55 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que comprometeu temporariamente a memória e a fala, porém conseguiu se recuperar ao longo do tempo.

Ieda Maria Vargas foi eleita uma das "20 Personalidades que Marcaram o Século XX no Rio Grande do Sul". A escolha ocorreu por meio de votação popular organizada pela RBS e a colocou ao lado de figuras consagradas como Mario Quintana, Elis Regina e Getúlio Vargas.