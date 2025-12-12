Reprodução/ Instagram @mauriciomanieri Iza Stein

Iza Stein, de 43 anos, reapareceu nas redes sociais para conversar com os fãs. A apresentadora estava internada após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas ganhou alta. Nesta sexta-feira (12), ela já está em casa.





Durante o período em que ficou sob supervisão médica, a esposa do cantor Mauricio Manieri, de 55, ainda precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico no coração.





"Foi um susto, um milagre. Ainda não voltei 100%, mas tenho certeza que, em breve, com a fisioterapia, estarei recuperada", iniciou ela, frisando que o processo de reabilitação continuará nos próximos dias.

"O mais importante é que estou viva, ao lado da minha família, das pessoas que eu amo", ressaltou a comunicadora, agradecendo o apoio dos parentes que a acompanharam durante toda a situação.

“Agradeço toda equipe, que desde o primeiro momento que dei entrada no hospital me recebeu com muito carinho e profissionalismo. Foram muito rápidos no atendimento. Talvez um dos fatores de eu estar aqui falando com vocês, com certeza tenha sido isso também“, destacou.





Maurício Manieri também se pronunciou para celebrar a alta da esposa. “Vamos muito mais longe, meu amor! Que bom que Deus me deu essa benção de estar contigo! Conte sempre comigo. Nos momentos bons e nos momentos mais difíceis", declarou.

"Na alegria e na tristeza! Na saúde e na doença! Você continua sendo, a única que eu quero para minha vida! Te amo bonequinha“, concluiu o cantor.





Entenda

No dia 4 de dezembro, Iza sofreu um AVC transitório com paralisia facial. A apresentadora foi encaminhada para a UTI de um hospital de São Paulo. "Sobre o estado de saúde da minha bonequinha, Iza Stein. Ela teve um AVC dias atrás e teve que fazer uma cirurgia no coração, mas Deus realizou um milagre e ela está super bem e também sem sequelas", contou Manieri nesta quarta-feira (10).

O casal está junto desde 1999 e oficializou a união há mais de 17 anos. Marco, de 15 anos, é o único filho deles. Em 2023, os famosos decidiram fazer uma celebração romântica para renovar os votos do matrimônio.