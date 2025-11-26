Instagram Miss Universo 2025 enfrenta crise após renúncias e ataques ao concurso

O Miss Universo 2025 enfrenta uma crise após Olivia Yacé, representante da Costa do Marfim, e Brigitta Schaback, representante da Estônia, anunciarem a renúncia aos títulos nesta terça-feira (25). As duas misses comunicaram a decisão nas redes sociais após a polêmica que marcou a vitória da mexicana Fatima Bosch e colocou em dúvida a condução do concurso.

Em pronunciamentos publicados nas redes sociais das participantes, as misses relataram que abandonaram os cargos em defesa de princípios pessoais e por discordâncias com a direção do Miss Universo. A competição vem recebendo uma repercussão negativa desde a final realizada na Tailândia.

Olivia Yacé, que terminou a competição em quinto lugar, afirmou que a decisão está ligada a valores fundamentais. A miss declarou que renuncia para “se manter fiel aos seus valores de respeito, dignidade, excelência e oportunidades igualitárias”. Ela também abriu mão do título de rainha continental da África e Oceania, dizendo que a posição crítica é em relação ao resultado final e a atuação da direção do evento (veja o pronunciamento na íntegra a baixo).

Brigitta Schaback seguiu o mesmo caminho. A representante da Estônia disse que os valores “não estão alinhados com a Diretoria Nacional do concurso”, sem detalhar quais foram os pontos de discordância.

A crise ganhou força após um episódio transmitido ao vivo, em 4 de novembro, na Tailândia. Na ocasião, o empresário tailandês Nawat Itsaragrisil repreendeu a representante do México por uma suposta falta de material promocional. Segundo Bosch, o organizador chegou a chamá-la de “burra”, o que causou constrangimento diante de jornalistas presentes. O comportamento do empresário provocou reações imediatas. Itsaragrisil chegou a solicitar a presença de seguranças e ameaçou desclassificar participantes que demonstrassem apoio à mexicana.

A repercussão negativa forçou um posicionamento da Organização Miss Universo, que afirmou nas redes sociais que condena o “comportamento malicioso” do tailandês. Após o episódio, o empresário chorou ao pedir desculpas públicas pela conduta durante o evento.

A vitória da mexicana passou a ser vista como uma resposta simbólica ao ataque público que sofreu antes da final. O Miss France, por exemplo, declarou que pode abandonar a edição de 2026 caso a organização não apresente esclarecimentos sobre o processo de votação.

Pronunciamento de Olivia Yacé



"Como representante da Costa do Marfim no Miss Universo 2025, em Bangkok, testemunhei em primeira mão que eu era capaz de realizar grandes feitos apesar das adversidades. Mas, para continuar nesse caminho, preciso permanecer fiel aos meus valores: respeito, dignidade, excelência e igualdade de oportunidades — os pilares mais fortes que me guiam.

Com o coração cheio de gratidão e profundo respeito, anuncio minha renúncia ao título de Miss Universo África e Oceania, assim como a qualquer futura afiliação ao Comitê Miss Universo.

Ao longo da minha trajetória como embaixadora e rainha da beleza, atuei com compromisso, resiliência, disciplina e determinação. No entanto, para alcançar plenamente meu potencial, preciso permanecer firmemente ancorada nos princípios que pavimentam o caminho rumo à excelência.

Como declarei no palco, meu maior desejo é ser um modelo para a nova geração, especialmente para meninas. Encorajo cada uma delas a ultrapassar limites, a entrar com confiança em espaços onde acreditam não pertencer, e a abraçar a própria identidade com orgulho.

É esse compromisso em ser uma influência positiva que orienta minha decisão hoje. Afastar-me deste papel reduzido de Miss Universo África e Oceania permitirá dedicar-me integralmente à defesa dos valores que considero fundamentais.

Faço um apelo às comunidades negras, africanas, caribenhas, americanas e afrodescendentes: continuem entrando em espaços onde não esperam ver vocês. Vamos abrir caminho para os irmãos e irmãs que virão depois. Nunca deixem que alguém defina quem somos ou limite nosso potencial. Nossa presença importa, e nossas vozes precisam ser ouvidas.

Quero também estender minhas felicitações à nova Miss Universo. Desejo ainda uma rápida recuperação à Miss Universo Jamaica e envio todo meu afeto.

Sou profundamente grata pelo apoio que recebi e pelas experiências inesquecíveis que me moldaram. Agora seguirei minha jornada de outra forma, com a mesma determinação de elevar e inspirar.

Obrigada a todos que fizeram parte desta aventura excepcional. Continuemos a defender nossos valores e a buscar a grandeza juntos.

É A VEZ DA ÁFRICA.

Com amor e respeito".





Pronunciamento de Brigitta Schaback

"Estou renunciando ao título de Miss Universo Estônia.

Meus valores e minha ética de trabalho não se alinham aos da diretora nacional, Natalie Korneitsik. Meu compromisso é com o empoderamento feminino e a igualdade, e continuarei esse trabalho de forma independente, sem qualquer associação futura com o Miss Universo Estônia.

Brigitta Schaback, 2025"





