Redes sociais Foto inédita de Marília Mendonça antes da queda viraliza nas redes

Uma foto inédita de Marília Mendonça ao lado do piloto do avião que caiu em novembro de 2021 voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (23). O registro mostra a cantora momentos antes do voo que terminou em acidente fatal em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, e chamou atenção por nunca ter sido divulgado publicamente.

A imagem foi publicada por Nagila do Vale, irmã do piloto Tarciso Pessoa Viana, morto na queda da aeronave. A foto rapidamente viralizou no Instagram, X e TikTok, acompanhada de comentários de comoção. “Em choque com essa foto”, escreveu um internauta em uma das publicações que reuniram centenas de interações.

O acidente aconteceu em 5 de novembro de 2021 e vitimou cinco pessoas. Além de Marília Mendonça e do piloto, morreram o copiloto, o produtor da cantora e o tio da artista. O caso gerou grande comoção nacional e marcou um dos episódios mais trágicos da música brasileira recente.

Ao publicar a imagem, Nagila do Vale prestou uma homenagem ao irmão nas redes sociais. “Filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente”, escreveu. Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos e deixou dois filhos e a esposa, que estava grávida à época do acidente.

Relembre o acidente com Marília Mendonça

O avião de pequeno porte decolou do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Após o pouso, Marília Mendonça seguiria de carro até Caratinga, onde faria um show no Parque de Exposições da cidade.

A aeronave caiu pouco depois das 15h, na zona rural de Piedade de Caratinga, próximo à BR-474. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h30, quando imagens do local já circulavam nas redes sociais.

O avião era um bimotor modelo Beech Aircraft, com prefixo PT-ONJ, pertencente à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava regularizada, tinha capacidade para seis passageiros e autorização válida para operação de táxi aéreo.

