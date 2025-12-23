Uma foto inédita de Marília Mendonça ao lado do piloto do avião que caiu em novembro de 2021 voltou a circular nas redes sociais nesta terça-feira (23). O registro mostra a cantora momentos antes do voo que terminou em acidente fatal em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, e chamou atenção por nunca ter sido divulgado publicamente.
A imagem foi publicada por Nagila do Vale, irmã do piloto Tarciso Pessoa Viana, morto na queda da aeronave. A foto rapidamente viralizou no Instagram, X e TikTok, acompanhada de comentários de comoção. “Em choque com essa foto”, escreveu um internauta em uma das publicações que reuniram centenas de interações.
O acidente aconteceu em 5 de novembro de 2021 e vitimou cinco pessoas. Além de Marília Mendonça e do piloto, morreram o copiloto, o produtor da cantora e o tio da artista. O caso gerou grande comoção nacional e marcou um dos episódios mais trágicos da música brasileira recente.
Ao publicar a imagem, Nagila do Vale prestou uma homenagem ao irmão nas redes sociais. “Filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente”, escreveu. Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos e deixou dois filhos e a esposa, que estava grávida à época do acidente.
Relembre o acidente com Marília Mendonça
O avião de pequeno porte decolou do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Após o pouso, Marília Mendonça seguiria de carro até Caratinga, onde faria um show no Parque de Exposições da cidade.
A aeronave caiu pouco depois das 15h, na zona rural de Piedade de Caratinga, próximo à BR-474. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h30, quando imagens do local já circulavam nas redes sociais.
O avião era um bimotor modelo Beech Aircraft, com prefixo PT-ONJ, pertencente à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava regularizada, tinha capacidade para seis passageiros e autorização válida para operação de táxi aéreo.