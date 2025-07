Reprodução: TV Globo/TV Record Euda contesta valor de indenização









Euda Medeiros, ex-mulher do piloto Geraldo Medeiros, falou em detalhes sobre o acordo firmado entre os parentes das vítimas do acidente fatal que vitimou Marília Mendonça em 2021. Euda revelou ter recebido um valor menor do que o devido e pediu que a mãe da cantora devolvesse a quantia.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, a viúva revelou que os advogados da cantora alegaram que a família dela deveria receber um valor maior, em razão do padrão de vida da artista. Eles apresentaram uma proposta baseada na informação de que Marília tinha um faturamento mensal de R$ 10 milhões, e, por isso, a indenização para a família deveria ser maior — cerca de R$ 5,5 milhões.

"Já chegaram à reunião dizendo que, por causa do status socioeconômico da Marília, ela deveria receber 1 milhão de dólares. E a gente ficou assim: 'Está errado, vocês não entenderam, é todo mundo igual'. E, a partir daí, começaram as tratativas para chegar a um acordo" , relatou.

Ela ainda contou que os advogados de Marília chegaram a anexar um documento de 28 páginas, com fotografias e outros arquivos, para comprovar que a cantora faturava R$ 10 milhões por mês e, por isso, a família dela — especialmente o filho, Léo — deveria receber US$ 1 milhão de dólares.





"Por isso eu digo: queria que eles se sensibilizassem e devolvessem o dinheiro, porque não é deles. Moralmente falando, tinha que ser dividido. Partes iguais, vidas iguais, perdas iguais" , concluiu.

O ator Rafael Vannunci, muito amigo do produtor Henrique Bahia, uma das cinco vítimas da tragédia que matou Marília Mendonça, pediu justiça sobre o caso:

"A gente só está pedindo que fosse feita uma divisão justa, por vidas. O seguro daquele avião era seguro do quê? Quantas vidas havia dentro daquele avião? Cinco. Então, vamos pegar esse dinheiro e dividir entre as cinco pessoas" , frisou o famoso.

Na época, estavam na aeronave, juntamente com Marília Mendonça, seu tio Abicieli Silveira, o produtor Henrique Bahia, o piloto Geraldo Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa.



Por fim, George, pai do produtor Henrique Bahia, pede que a família de Marília Mendonça coloque a mão na consciência.

"Nós sabíamos, tínhamos o pensamento que era injusto, mas nós aceitamos. Então, cabe a consciência deles se quiserem reverter uma coisa que achem que não foi justa. Então cada consciência é individual" , finalizou George em entrevista à TV Record .