@mariliamendoncacantora/Reprodução Marília Mendonça

A equipe de Marília Mendonça anunciou nesta terça-feira (14) o lançamento da música “ Segundo Amor da Sua Vida ”, marcada para o dia 23 de outubro.

A faixa, composta em parceria com Juliano Tchula, um dos maiores colaboradores da cantora sertaneja, será o primeiro lançamento póstumo desde o segundo volume do álbum " Decretos Reais " (2023).

Juliano Tchula foi um dos principais parceiros criativos de Marília e assina grandes sucessos da cantora, como "Troca de Calçada", "Obrigado por Estragar Tudo", "De Quem É a Culpa?" e "Amante Não Tem Lar".



Adeus à cantora



Marília Mendonça morreu em 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. Mesmo após sua morte, continua batendo recordes.





A música “ Leão ”, lançada em dezembro de 2022, se tornou a faixa mais ouvida por brasileiros na história das plataformas digitais.