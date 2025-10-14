Marília Mendonça
@mariliamendoncacantora/Reprodução
Marília Mendonça

A equipe de Marília Mendonça anunciou nesta terça-feira (14) o lançamento da música “ Segundo Amor da Sua Vida ”, marcada para o dia 23 de outubro.

A faixa, composta em parceria com Juliano Tchula, um dos maiores colaboradores da cantora sertaneja, será o primeiro lançamento póstumo desde o segundo volume do álbum " Decretos Reais " (2023).

Juliano Tchula foi um dos principais parceiros criativos de Marília e assina grandes sucessos da cantora, como "Troca de Calçada", "Obrigado por Estragar Tudo", "De Quem É a Culpa?" e "Amante Não Tem Lar".

LEIA TAMBÉMEx de Marília Mendonça anuncia noivado em fotos no Instagram

Adeus à cantora

Marília Mendonça morreu em 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo. Mesmo após sua morte, continua batendo recordes.


A música “ Leão ”, lançada em dezembro de 2022, se tornou a faixa mais ouvida por brasileiros na história das plataformas digitais.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-10-14/nova-musica-de-marilia-mendonca-sera-lancada-em-23-de-outubro.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes