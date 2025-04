Instagram/@marianarios Mariana Rios se emociona ao compartilhar nova tentativa frustrada de engravidar

A atriz e apresentadora Mariana Rios comoveu seus seguidores nesta quarta-feira (23) ao aparecer abalada em um vídeo publicado nas redes sociais.

Em meio às lágrimas, ela contou que recebeu uma notícia difícil vinda de seu médico, relacionada ao processo de tentativas para engravidar. Conhecida por compartilhar sua jornada em busca da maternidade, Mariana lamentou não ter recebido o resultado que tanto esperava.

"Oi pessoal, como eu estou dividindo tudo com vocês... Eu acabei de receber uma ligação do meu médico, do doutor João. Porque a gente tinha conseguido um número muito bom de embriões... Hoje eu vou me dar o direito de ficar assim, mas amanhã eu vou acordar melhor", disse no vídeo.

“Eu desejava de coração começar a nova temporada do meu documentário com uma boa notícia. Mas, para o que está além da nossa compreensão, só nos resta a aceitação”, escreveu na legenda da publicação, referindo-se ao projeto "Basta Sentir – Maternidade", que retrata sua vivência nesse processo.

O desabafo sincero mobilizou uma onda de apoio nas redes sociais. Seguidores, fãs e colegas de profissão enviaram mensagens de carinho e força à artista.