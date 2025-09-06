Instagram/Reprodução/@marianarios Mariana Rios compartilha registros da gravidez de cinco meses

A atriz Mariana Rios usou as redes sociais neste sábado (6) para dividir com os seguidores um novo álbum de fotos em que exibe a evolução da gestação.

À espera do primeiro filho com o namorado, Juca Diniz, a atriz está no quinto mês de gravidez.

Na legenda da publicação, a artista celebrou a nova fase: “Um gostinho do começo desse mês de setembro, que já chegou com tudo”, escreveu.

Nas fotos, Mariana aparece em diferentes momentos do dia a dia, posando diante do espelho, em compromissos profissionais e também em registros descontraídos.

Os looks escolhidos destacam a barriga em crescimento, como uma camisa jeans aberta, um cropped rendado e um vestido ajustado ao corpo.

Nome do primeiro filho

Reprodução/GNT Mariana Rios explica o significado do nome do filho

Mariana Rios foi a grande convidada do Saia Justa na última quarta-feira (13). Ela esteve no sofá da atração e revelou o nome do filho que está esperando com o economista Juca Diniz: Palo. No bate-papo, a atriz contou sobre a escolha para as apresentadoras do GNT.

"É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes" , contou.

Ela declarou também que a maternidade é uma montanha-russa e que a fez enxergar a vida de uma forma diferente.

"Quando a maternidade desperta na mulher, ela coloca isso na cabeça de uma forma que parece uma leoa: ‘Eu quero que aconteça. Eu desejo. Minha alma deseja. Meu corpo precisa'. É algo assim, que foge a explicações" , contou.

A artista relembrou um momento bastante difícil que viveu em 2020, quando passou por um aborto retido - processo que acaba ocorrendo quando o desenvolvimento do embrião ou feto para, mas o corpo não expulsa a gravidez.

"Em 2020, há cinco anos, eu sofri uma perda. Tive um aborto retido e, depois, um aborto espontâneo. O meu corpo reteve esse feto - algo que eu já dividi, mas nunca mergulhei profundamente. Foi um momento bem complexo em relação às emoções, a esse trabalho da parte emocional. Quando fiquei sabendo que tinha sofrido o aborto, ali na sala com meu médico, ele falou: 'Olha, o coraçãozinho não está batendo mais... o que você quer fazer?'" , revelou.

No entanto, a famosa contou que manteve a calma:

“Eu tinha dois caminhos: ou entrar em desespero - aquela dor estava dentro de mim, mas a vida não estava mais ali - ou pensar no que eu poderia fazer por mim, pelo meu organismo, pelo meu corpo. A partir do momento que o serzinho estava ali, intacto, tudo certo" , frisou.

Por fim, a apresentadora contou que teve um momento muito profundo no decorrer desses 20 dias.

"Não tive sangramento, não tive nada. Aí ele falou: ‘Melhor você esperar seu organismo deixar ir’. Esperei 20 dias. E, a cada dia, eu conversava com ele: ‘Você fica o tempo que tiver de ficar, só deixa o corpo da sua mamãe limpinho para a chegada do seu irmão. Mas fique o tempo que você precisar’. Foi um tempo que me transformou" , finalizou.