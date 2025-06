Reprodução/ Instagram @MarianaRios Mariana Rios anuncia gravidez.

















A atriz Mariana Rios, de 39 anos, anunciou nesta quinta-feira (19) que está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o economista João Luis Diniz D'Avila.

A famosa contou a novidade aos seus seguidores por meio de um vídeo compartilhado em suas redes sociais, no qual mostra a barriguinha já aparente.

Na legenda do post, Mariana escreveu uma passagem bíblica:

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor para todo o sempre.”

Confira o vídeo:





Gravidez após tentativas e diagnóstico de trombofilia

Mariana vinha utilizando suas redes sociais para compartilhar com os seus seguidores sua jornada para realizar o seu sonho de ser mãe.

Recentemente, a atriz tornou público que ela e seu namorado teriam uma incompatibilidade genética — condição que dificulta a gravidez. Essa incompatibilidade foi descoberta durante o processo de fertilização em vitro (FIV), onde os embriões foram submetidos a testes que revelaram que ambos carregavam o mesmo gene recessivo, motivo pelo qual tiveram que ser descartados.

A atriz também revelou que foi diagnosticada com trombofilia adquirida, uma condição caracterizada pela maior propensão à formação de coágulos sanguíneos e que pode causar complicações durante a gravidez.

Mariana já havia sofrido um aborto espontâneo de sua primeira gestação em julho de 2020 e estava em tratamento hormonal para congelar seus óvulos.