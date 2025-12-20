Instagram/@renataloprete Renata Lo Prete se diverte e canta em karaokê durante festa

Conhecida pela postura à frente do Jornal da Globo, Renata Lo Prete viveu um momento bem diferente fora do estúdio.

A jornalista participou da confraternização de fim de ano da equipe do telejornal e chamou a atenção ao se apresentar em um karaokê ao lado de colegas da redação.

A jornalista Renata Lo Prete participou da confraternização de fim de ano da equipe do Jornal da Globo e chamou a atenção ao cantar em um karaokê, ao lado de colegas da redação, em São Paulo.

O encontro aconteceu em um bar de São Paulo e reuniu integrantes do time do JG. Entre músicas e brincadeiras, a apresentadora dividiu o palco com os jornalistas Renato Cury, Renato Vieira e Renata Matarazzo.

O grupo escolheu a canção Renata, sucesso do cantor Latino, e se divertiu com a coincidência dos nomes.

O momento foi compartilhado pela própria âncora nas redes sociais, onde ela revelou o clima descontraído da noite.

“Karaokê de fim de ano, full exposure: Renatas e Renatos (somos 4, maior bancada do JG!) sobem ao palco pra homenagear a xará ingrata como se não houvesse amanhã. Não fomos expulsos e podemos provar”, escreveu.