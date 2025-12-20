Reprodução/Jovem Pan/Instagram/@zezedicamargooficial Leonardo não concorda com posicionamento de Zezé Di Camargo

O cantor Leonardo quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após a atitude polêmica de Zezé Di Camargo nesta semana. O artista chegou a pedir que o SBT não exibisse seu Especial de Natal após a visita do presidente Lula ao canal.

Em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, na última sexta-feira (19), o pai de Zé Felipe fez questão de enfatizar que não concorda com o posicionamento de Zezé, ressaltando que "não era hora" para o comentário.

No entanto, Leonardo revelou que não concorda com o posicionamento do colega de profissão. Ele enfatizou que ambos vivem do povo e, por isso, têm fãs de todos os partidos.

"Eu vi a postagem dele, vi muita gente dizendo que ele foi bem demais. Mas eu acho que não era hora dele de falar isso, né? Ele vive do povo, assim como eu. Então a gente tem fãs de todos os partidos, né? Para mim, partidos não importam. O que importa é quem vai se candidatar e qual é a proposta do candidato", disse o marido de Poliana Rocha.





Críticas ao SBT e reação pública

A fala inicial ocorreu após a presença de Lula e do ministro Alexandre de Moraes no evento de lançamento do SBT News. Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zezé Di Camargo criticou a mudança de posicionamento da emissora e pediu que o SBT não exibisse o especial de Natal já gravado, solicitação que foi atendida.

No vídeo que viralizou, o cantor afirmou: "Diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos pensando totalmente diferente do que o pai pensava... Uma coisa eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe", disse o famoso sobre o assunto.

Em outro trecho, Zezé Di Camargo buscou amenizar o tom do discurso.

"Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro", declarou o pai de Wanessa Camargo.



