Reprodução/Instagram/@ludmilla/SBT Ludmilla detona Marcão do Povo

Ludmilla se pronunciou nas redes sociais após Marcão do Povo afirmar que teria sido inocentado no caso de racismo contra a cantora. Ela enfatizou que o apresentador utilizou uma manobra processual "para se livrar das consequências" e revelou que tentará recorrer novamente à Justiça.

A artista publicou um vídeo em suas redes sociais, demonstrando indignação.

"Depois de mais de dez anos de espera, hoje eu recebi uma notícia… Um vídeo, na verdade, de um apresentador do SBT que não foi transparente mais uma vez com seu público", iniciou ela.





"Ele não foi inocentado, gente. Na verdade, ele usou uma manobra para se livrar das consequências. A Justiça reconhece o racismo que ele cometeu comigo, contra mim. Mas ele não vai pagar nada por isso. É uma manobra processual absurda, com a qual eu estou indignada, mas que faz com que ele não cumpra os efeitos da decisão", revelou.

Ela voltou a cobrar um posicionamento da emissora da Anhanguera, onde Marcão trabalha.

"Agora, o SBT, que é uma emissora histórica, que sempre representou a pluralidade do Brasil, precisa saber quem mantém em sua casa um apresentador condenado por racismo", frisou.

"Deixo aqui minha indignação com vocês, porque é a única coisa que eu posso fazer. Eu vou tentar recorrer novamente à Justiça. Mas é com o estômago embrulhado que eu recebo esse vídeo e essa decisão", reiterou.

Ludmilla ainda reproduziu o vídeo em que Marcão fala sobre a decisão no Primeiro Impacto, exibido na última sexta-feira (19).

"Hoje, eu anuncio publicamente que fui inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia, de crimes de ódio e contra raça", afirmou ele no telejornal.

Nos Stories, a funkeira comentou o desdobramento do caso.

"Sou constantemente atravessada por um assunto que me acompanha desde o dia em que nasci. E depois que a fama veio, isso só piorou. Eu odeio o racismo. Odeio os racistas. Odeio quem se cala", disse.

Em 2017, Marcão do Povo foi desligado da TV Record após chamar a cantora de "pobre" e "macaca" durante o Balanço Geral DF. Dois anos depois, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o apresentador por injúria racial contra a artista.

Em 2023, o apresentador foi condenado a indenizar Ludmilla em R$ 30 mil por injúria racial. O jornalista havia sido absolvido em primeira instância, mas a cantora conseguiu reverter a decisão ao entrar com recurso.