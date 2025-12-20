Reprodução/Youtube Dudu e Saory em A Fazenda 17

Após vencer A Fazenda 17, Dudu Camargo confessou que deseja morar com Saory Cardoso. Com o fim do reality show, o jornalista explicou que pretende manter o relacionamento com a dentista, mas que, para isso, os dois terão de dividir o mesmo teto. "Não funciona ficar longe", afirmou.

Tudo foi revelado pelo ex-contratado do SBT durante entrevista a Lucas Selfie, no programa 'Live do Campeão', na última sexta-feira (19). Bastante curioso sobre o casal, o apresentador da atração quis saber todos os detalhes da relação.

"A ideia é morar junto. Ficamos três meses morando juntos. Eu não concordo, para mim não funciona isso de ficar longe, de vez em quando se encontrar e rolar alguma coisa", disse Dudu Camargo.

"Você se imagina casando?", questionou Selfie. "Eu sei que é importante, mas não faço tanta questão. Eu sou aquele que fala: ‘A aliança não está no dedo, está aqui'", contou o ex-peão.

"Antes de eu entrar, me perguntaram o que eu esperava do reality, qual seria o desafio, e eu respondi que o desafio seria encontrar pessoas para desenvolver uma boa conversa. Eu não sabia quem estaria no elenco. A Saory foi uma grata surpresa, mas foi uma relação construída, não logo no começo", enfatizou.

Dudu Camargo diz por que aceitou entrar em A Fazenda

Durante a entrevista, o apresentador também falou sobre o convite para entrar no reality de confinamento.

"Esse convite não vinha, até que este ano chegou, e eu fiquei sem acreditar. Eu falei: 'Agora é a hora'. Aceitei de primeira, mas não imaginava nem 1% disso. Eu acompanhava cortes, notícias. Vi a temporada da Rachel e a da Jojo", contou.

"Tudo me agradava ali! A gente sabe que tem um prêmio, que era o objetivo, mas também havia a convivência no agro, que é algo que eu amo. Não tinha reality melhor para eu participar. Eu convivia com animais desde pequeno", comentou o jornalista.

Sobre A Fazenda 17

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela TV Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.



