Carol Minhoto se emociona após último dia na TV Gazeta

Carol Minhoto se despediu da TV Gazeta nesta semana após quase duas décadas na emissora. A apresentadora fez o último programa ao vivo do "Você Bonita" nesta sexta-feira (19) e usou as redes sociais para comentar a saída. A demissão foi confirmada pela emissora, que informou o encerramento do contrato em janeiro de 2026.

A informação sobre a saída foi comentada pelo colunista do iG Gabriel de Oliveira e confirmada pela própria TV Gazeta em nota oficial. A emissora afirmou que o Você Bonita está em avaliação, assim como a grade de programação para o próximo ano.

Nos stories publicados após o último ao vivo, Carol falou sobre o momento de despedida. “Quero deixar registrado meu último ao vivo do Você Bonita. 15 anos depois, emociona, mas tô feliz”, disse a apresentadora, ainda nos estúdios da emissora.

A jornalista destacou que encerrou o ciclo conforme o combinado com a direção. “Eu ia terminar este ciclo dentro do combinado. Dentro do combinado. E foi isso que eu fiz”, afirmou. Carol também falou do compromisso profissional até o fim. “Dignamente. Profissional até o último minuto.”

Já a caminho do aeroporto, Carol relatou a dificuldade de se despedir da equipe. “Me despedi de todo mundo. Essa parte acho que é mais difícil. Falta das pessoas, então, muitas pessoas eu sentirei muita falta”, declarou nos stories.

A apresentadora também agradeceu o carinho do público ao longo da trajetória na televisão. “Eu estou assim, nossa, muito grata por cada mensagem. Se tem uma coisa que eu amo é que eu tenho um público realmente muito fiel, muito carinhoso, muito amoroso”, disse.

Carol afirmou que não tinha dimensão da repercussão da saída. “Eu não tinha noção do tamanho da repercussão, eu não tinha”, contou, ao mencionar mensagens de telespectadores e de jornalistas interessados em entrevistas.

Trajetória longa e ininterrupta na televisão

Durante o desabafo, a apresentadora relembrou a trajetória profissional. “Quem apresenta hoje um programa por 15 anos ininterruptos, quem fica no ar sem sair do ar por 19 anos ininterruptos, eu fiz isso”, afirmou. Ela comentou que esteve ausente apenas em férias programadas ou por questões de saúde.

Carol também citou o retorno antecipado após a gestação. “Na minha gestação eu voltei com 45 dias. Eu podia voltar com três meses, eu disse não”, relatou, ao relembrar o período. “Eu não me arrependo de nada, nada, nada que eu fiz todos esses anos”, afirmou. Em outro trecho, completou: “Eu fiz tudo com muita transparência, muita dignidade.”

Em nota, a TV Gazeta agradeceu a parceria. “A emissora agradece a Carol Minhoto pelo profissionalismo, dedicação e carinho”, informou o comunicado, que confirma a permanência da apresentadora até 23 de janeiro de 2026.

Ao final dos stories, Carol afirmou que pretende descansar e aproveitar o tempo com a família. “Agora eu vou curtir esses dias com a minha mãe. Essa viagem vai acontecer no melhor momento”, concluiu.