Reprodução/Record Dudu Camargo e Toni Tornado brigam na Record

Vamos começar bem do começo. A Fazenda da TV Record deste ano escalou o melhor elenco de todos os 17 de suas temporadas. O roteiro do programa é sempre o mesmo. Mas a diferença está no seu elenco.

Da mesma maneira que filmando um mesmo roteiro, o filme vai ser de uma maneira ou outra dependendo de seu elenco.

No momento que apassa pela maior crise de sua história, com novelas de péssima qualidade de texto e elencos abaixo de medianos, a TV Record criou em um mesmo cenário de sempre um elenco homogêneo em carisma . Não tinha ninguém fora do tom do personagem e todos tiveram momentos de boa apresentação em cena.

Mas carisma e união de atores é o fundamento em tudo que se faz em comunicação.

Uma peça de teatro é feita em diversas ocasiões, mas a plateia entende quando o elenco está em harmonia e prestigia quando isto acontece em palco.

Vamos lembrar aqui a Seleção Brasileira de 1970 no México. O goleiro da Felix nem era o melhor goleiro naquele momento. Ele estava para deixar o futebol. Os zagueiros da seleção nem eram os melhores.

Entre os jogadores da frente, Pelé jogava com a dez no seu time. Tostão jogava com a nove em seu time, mas Jairzinho que também jogava com a nove e Rivelino que jogava com a dez tinham que jogar. Então deram a camisa sete para Jairzinho e a camisa onze para Rivelino.

A seleção de 70 fez o último jogo no Pacaembu e saiu sob vaias para a viagem ao México. Lá no México a coisa mudou e houve uma harmonia entre eles que jamais aconteceu depois. E a união do elenco fez dela a maior seleção da história do futebol.

Assim é em tudo.

Quando Boni criou a sua equipe na TV Globo, nem eram os melhores do mercado, mas estavam todos em harmonia com o comando de Boni e isto fez da TV Globo uma base sólida de emissora de TV no momento em que as outras estavam se diluindo.

Situação TV Globo



Então o público acompanhou a única emissora na época que estava sólida em seu comando e programas. Se não fosse isto, mesmo com o apoio do regime militar, a TV Globo não teria a vida longa que teve.

Acontece que agora a TV Globo está em péssimo comando e com elencos díspares e medianíssimos. Mas as outras emissoras não têm projeto de TV que faça as donas de casa mudar de canal.

Então quando acontecem momentos em outras emissoras, como Celso Portiolli no SBT, o Gugu e Silvio Santos no antigo SBT, a dona de casa mudava da TV Globo para o SBT.

O mesmo aconteceu com esta temporada da Fazenda na TV Record. Mas o momento fica pelo momento sem uma continuação de projeto.

A TV Globo está com baixo Ibope nos fins de tarde, mas as outras emissoras nada tem a oferecer para as donas de casa. A emissora está com péssimos números de Ibope em suas novelas, mas as outras emissoras nada tem a oferecer em alternativa e por isto não tem Ibope.

Enfim, a Fazenda foi destes momentos raros na TV Record onde imperou o carisma do elenco e isto o público entende e gosta.