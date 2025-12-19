Reprodução/Internet Gaby Spanic afirmou que não queria entrar em A Fazenda 17

Gaby Spanic revelou que não tinha intenção de participar de A Fazenda 17, mas aceitou o convite da Record com a expectativa de conquistar visibilidade e retorno financeiro no Brasil. A artista afirmou que foi enganada por seu ex-empresário, André Kostta, e que não recebeu valores combinados por trabalhos feitos no país.

“Eu tinha muito medo, porque em um reality show dessa magnitude existe muita briga, muita violência, e eu não gosto... Eu tinha uma outra oportunidade de trabalho nos Estados Unidos, para um reality também, mas em uma ilha. Pagava muito bem”, relatou.

A escolha pela Record teria sido influenciada por promessas feitas pelo empresário. “Ele disse: ‘Você vai ganhar mais, vai ser milionária no Brasil’. Me ofereceu muitas coisas que não aconteceram”, acusou. Segundo Gaby Spanic, não há pagamentos desde setembro, incluindo cachês por shows e ações publicitárias.

“Ele não me paga desde 12 de setembro. Eu vim para o Brasil fazer minha tour de música, fiz uns 10 shows. Ele me deve da primeira etapa dos meus shows, me deve de publicidade, o cachê de A Fazenda. Não posso falar quanto, mas é muito dinheiro”, afirmou Gaby Spanic em conversa com o portal Leo Dias.

Sem arrependimentos

A atriz contou que tentou resolver a situação diretamente com o empresário antes de assinar o contrato com a. “Eu falei com ele: ‘Eu preciso que você me pague’. Meus filhos precisavam de alguns remédios controlados”, disse. Ainda assim, mesmo com os problemas, a artista reforçou que não se arrepende da participação no reality rural da Record.

“Eu não me arrependo, dei o meu melhor. Acho que as coisas acontecem sempre para o bem. Eu acredito muito em Deus. O inimigo se levantou contra mim, mas se levantou porque vai cair. Eu vou ter justiça. Acho que sou um instrumento para que isso não aconteça com outra pessoa”, declarou a ex-peoa.

A defesa do ex-empresário negou as acusações. “André Kostta nega categoricamente qualquer conduta abusiva, agressão psicológica ou prática ilícita contra a artista, e lamenta o uso da imprensa para propagar inverdades sem qualquer base fática ou prova concreta”, informou.