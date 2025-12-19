Reprodução/Instagram Ana Hickmann celebrou relação de dois anos com Edu Guedes





Ana Hickmann usou as redes sociais nesta última quinta-feira (18) para celebrar um marco especial de sua vida pessoal. A apresentadora publicou um álbum de fotos com diversos registros ao lado do marido, o chef de cozinha Edu Guedes, em comemoração aos dois anos do primeiro beijo do casal. A data simboliza a transformação de uma amizade de mais de duas décadas em um relacionamento amoroso que hoje é assumido publicamente.

Na legenda da publicação, Ana fez uma declaração emocionada ao companheiro. “Como a música já diz: ‘você é muito bom pra ser verdade’. E eu tive a maior sorte na vida em te encontrar. Como eu te amo. Cada dia ao seu lado é um verdadeiro presente, cada minuto uma nova descoberta, cada segundo uma nova chance de felicidade. Você é luz na minha vida. Hoje completamos dois anos do nosso primeiro beijo. Te amo”, escreveu.

A história de Ana Hickmann e Edu Guedes começou ainda nos bastidores da televisão. Os dois trabalharam juntos no programa “Hoje em Dia”, da Record, entre 2005 e 2009, período em que construíram uma relação de amizade marcada por admiração mútua. Apesar da proximidade, o vínculo permaneceu apenas profissional e pessoal durante anos.





A reaproximação aconteceu em um momento delicado da vida da apresentadora. Após o fim de seu casamento com Alexandre Correa, em novembro de 2023, e a denúncia de violência doméstica, Edu Guedes se aproximou de Ana para oferecer apoio emocional e prático. Na época, ele chegou a ajudá-la com moradia, diante dos problemas enfrentados por ela com a antiga residência. O suporte como amigo acabou fortalecendo ainda mais a relação entre os dois.

Com o passar dos meses, a amizade evoluiu para um sentimento mais profundo. O namoro teve início no fim de 2023, mas foi conduzido com discrição. Antes de assumir publicamente o romance, Ana e Edu optaram por viver o relacionamento de forma reservada, dando tempo para amadurecer a decisão e conversar com os filhos, Alezinho, filho de Ana, e Maria Eduarda, filha de Edu.

O relacionamento foi confirmado oficialmente em março de 2024, após meses de especulações e aparições públicas juntos. Na ocasião, Ana definiu o momento como “a transformação de uma amizade em amor”, encerrando os rumores e marcando uma nova fase em sua vida pessoal.





Relacionamentos anteriores

Antes de Edu Guedes, Ana Hickmann teve apenas um relacionamento amoroso. Ela foi casada por 25 anos com Alexandre Correa, com quem se relacionou desde a adolescência. Os dois se conheceram quando Ana tinha 15 anos e se casaram oito meses depois, quando ela tinha 16, decisão que permitiu sua emancipação para aceitar trabalhos internacionais como modelo. O casamento chegou ao fim em meio a denúncias de agressão, que vieram a público no fim de 2023.

Edu Guedes, por sua vez, foi casado com Eliana entre 2004 e 2007. Em 2008, oficializou união com a empresária Daniela Zurita, herdeira da Nestlé, relacionamento que durou até 2012 e do qual nasceu Maria Eduarda, sua única filha. O chef também teve outros relacionamentos conhecidos, como com a jornalista Érica Reis e com Jaque Ciocci, ex-bailarina do “Domingão do Faustão”.



