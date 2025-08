Reprodução/Internet Edu Guedes volta para a RedeTV! após um mês e se emociona com apoio de Ana Hickmann

Edu Guedes voltou oficialmente à televisão na manhã desta terça-feira (5), um mês após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. Durante a edição ao vivo do Fica com a Gente, na RedeTV!, o chef contou com a participação especial de sua mulher, a apresentadora Ana Hickmann.

Emocionado, ele agradeceu o apoio da companheira durante todo o processo. “Para mim, é muito especial você estar aqui, porque você acompanhou tudo”, disse Edu Guedes. O apresentador da RedeTV! destacou que a experiência o fez repensar a forma como encara a vida. “Aprendi muitas coisas, uma é não se lamentar pelas coisas. A outra é dar valor para as coisas simples... Se estou aqui hoje, é por gostar, por querer”, afirmou.

Nova fase

também se emocionou durante a participação e reforçou a importância da data. “Hoje, para quem não sabe, completa um mês da cirurgia que salvou a vida do Edu”, disse a apresentadora. O casal trocou declarações ao vivo, destacando a parceria durante o momento delicado que atravessaram nas últimas semanas.

O diagnóstico de Edu Guedes se tornou público no início de julho, quando ele revelou ter descoberto o tumor durante exames realizados por causa de uma crise renal. O apresentador afirmou que o retorno ao programa marca uma nova fase. “Não é só uma volta, é um recomeço”, definiu.