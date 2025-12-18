Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias
Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias

Taís Araújo publicou fotos das férias ao lado de Lázaro Ramos nesta quinta-feira (18). A atriz compartilhou registros de lazer e momentos românticos nas redes sociais. A postagem chamou atenção pela declaração pública ao ator. 

Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram
Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias. Foto: Instagram

Na legenda da publicação, Taís fez uma declaração direta ao companheiro. A atriz escreveu: “A vida é boa, mas é muito melhor com você”. A frase acompanhou os cliques divulgados no Instagram.

As imagens mostram o casal em clima descontraído, com registros ao ar livre, sem filtro ou maquiagem e em momentos de descanso. Taís aparece usando looks leves, enquanto Lázaro surge em cenas de lazer. 

Os comentários da publicação reuniram elogios à atriz e ao casal. Um seguidor escreveu: “Vocês são tão de Jesus sabe!!! Vocês transmitem paz, amor, aconchego, olhar vocês é ver que a vida ainda vale a pena. Vale a pena se querer e ser feliz, um brinde a vocês e tantos outros casais, que fazem a vida ser bela". Outro comentou: “Linda! Os dois são maravilhosos!!!”. 

A atriz  Bella Campos também interagiu na publicação. Nos comentários, ela elogiou o figurino usado por Taís e escreveu: “Amei o vestido, já quero”. 

Aniversário de 21 de casados

Em setembro, o casal completou 21 anos de casamento com mensagens de amor nas redes sociais. O casal, que tem dois filhos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, compartilhou lembranças da trajetória e relembrou momentos de cumplicidade.

Lázaro, de 46 anos, listou 21 razões para amar a esposa. O ator definiu a data como “ um dia de celebrar ” e exaltou a parceria construída ao longo do tempo.

Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais”, escreveu Lázaro.

O ator destacou a importância da trajetória compartilhada.

21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar! E eu celebro lembrando de 21 motivos para te amar”, disse.

Taís também emocionou os seguidores com palavras de afeto. “Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar”, escreveu a atriz.

Ela ainda brincou com situações do cotidiano. “Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro. É por ter você ao meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto”, disse.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-18/tais-araujo-posa-sem-maquiagem-ao-lado-de-lazaro-ramos-durante-ferias.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes