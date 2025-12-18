Instagram Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias

Taís Araújo publicou fotos das férias ao lado de Lázaro Ramos nesta quinta-feira (18). A atriz compartilhou registros de lazer e momentos românticos nas redes sociais. A postagem chamou atenção pela declaração pública ao ator.

Na legenda da publicação, Taís fez uma declaração direta ao companheiro. A atriz escreveu: “A vida é boa, mas é muito melhor com você”. A frase acompanhou os cliques divulgados no Instagram.

As imagens mostram o casal em clima descontraído, com registros ao ar livre, sem filtro ou maquiagem e em momentos de descanso. Taís aparece usando looks leves, enquanto Lázaro surge em cenas de lazer.

Os comentários da publicação reuniram elogios à atriz e ao casal. Um seguidor escreveu: “Vocês são tão de Jesus sabe!!! Vocês transmitem paz, amor, aconchego, olhar vocês é ver que a vida ainda vale a pena. Vale a pena se querer e ser feliz, um brinde a vocês e tantos outros casais, que fazem a vida ser bela". Outro comentou: “Linda! Os dois são maravilhosos!!!”.

A atriz Bella Campos também interagiu na publicação. Nos comentários, ela elogiou o figurino usado por Taís e escreveu: “Amei o vestido, já quero”.

Aniversário de 21 de casados



Em setembro, o casal completou 21 anos de casamento com mensagens de amor nas redes sociais. O casal, que tem dois filhos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, compartilhou lembranças da trajetória e relembrou momentos de cumplicidade.

Lázaro, de 46 anos, listou 21 razões para amar a esposa. O ator definiu a data como “ um dia de celebrar ” e exaltou a parceria construída ao longo do tempo.

“Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais”, escreveu Lázaro.

O ator destacou a importância da trajetória compartilhada.

“21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar! E eu celebro lembrando de 21 motivos para te amar”, disse.

Taís também emocionou os seguidores com palavras de afeto. “Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar”, escreveu a atriz.

Ela ainda brincou com situações do cotidiano. “Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro. É por ter você ao meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto”, disse.