A cantora e atriz Nabiyah Be participou, nesta última quarta-feira (17), da celebração oficial dedicada à vida e ao legado de Jimmy Cliff, realizada pelo governo da Jamaica no National Indoor Sports Centre, em Kingston. Filha baiana do ícone do reggae, que morreu aos 81 anos em novembro deste ano, a artista esteve entre os familiares e convidados que acompanharam a cerimônia, marcada pela presença de autoridades, músicos e milhares de admiradores que lotaram o espaço.

O evento reuniu apresentações musicais, discursos institucionais e homenagens emocionadas ao cantor, reconhecido internacionalmente como um dos principais responsáveis por projetar a música jamaicana para o mundo. Integrando o tributo ao pai, Nabiyah agradeceu a iniciativa do governo jamaicano e destacou a força do público presente, que celebrou de forma coletiva a trajetória e a influência cultural de Jimmy Cliff.

Em paralelo às homenagens, Nabiyah Be vive um momento de afirmação artística. Neste ano, ela lançou o álbum “O QUE O SOL QUER”, projeto que transita entre faixas em inglês e português e reflete sua atuação em diferentes territórios musicais. Antes de morrer, Jimmy Cliff chegou a ouvir o trabalho autoral da filha e reagiu de maneira positiva, elogiando os caminhos escolhidos por ela na construção de uma carreira internacional.

A trajetória de Jimmy Cliff

Nascido James Chambers, Jimmy Cliff iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, aos 14 anos, em Kingston, adotando o nome artístico que simbolizaria suas ambições. Nos anos 1960, trabalhou com o produtor Leslie Kong, lançou sucessos locais como “Hurricane Hattie” e representou a Jamaica na Feira Mundial de Nova York, em 1964. Pouco depois, assinou com a Island Records, mudou-se para Londres e alcançou projeção global com canções como “Wonderful World, Beautiful People” e “Vietnam”.

A consagração internacional veio na década de 1970 com o filme “The Harder They Come”, de 1972, no qual atuou e gravou a trilha sonora. A produção se tornou um marco para a difusão do reggae no mundo, impulsionada por músicas como “You Can Get It If You Really Want”. Ao longo da carreira, Cliff ficou conhecido por letras que abordavam resistência, espiritualidade e justiça social, combinando reggae, ska, rocksteady e soul.

Nos anos 1980, o cantor ampliou ainda mais sua popularidade com “Reggae Night”, sucesso que teve forte repercussão no Brasil. O país, aliás, ocupou um lugar especial em sua trajetória, com temporadas vividas no Rio de Janeiro e em Salvador e diversas apresentações que ajudaram a estreitar sua relação com o público brasileiro.

Reconhecido com prêmios Grammy e incluído no Rock and Roll Hall of Fame, Jimmy Cliff construiu um legado marcado pela versatilidade musical e pela capacidade de levar a cultura jamaicana a diferentes partes do mundo. A cerimônia em Kingston reforçou esse impacto duradouro, agora celebrado também através da presença e da continuidade artística representada por Nabiyah Be.



