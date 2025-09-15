Reprodução/ Instagram Lázaro Ramos e Taís Araujo

Casados há mais de duas décadas, Taís Araujo e Lázaro Ramos renovaram os votos de casamento. A artista responsável pela protagonista de "Vale Tudo" foi surpreendida pelo marido, que organizou uma cerimônia intimista na sala da casa deles.



Na ocasião, estiveram presentes os pais da atriz, Ademir de Araujo e Mercedes Reis Gama de Araujo. Quem levou as alianças foram os filhos do casal de atores, os adolescentes João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10.





"Foi a coisa mais linda. E olha que normalmente sou muito controladora, é difícil fazer surpresa para mim. Eu percebo tudo, sou muito fofoqueira, mas essa, realmente, foi a coisa mais linda. Um recasamento íntimo. Foi lindo demais”, contou Taís.

Segundo a intérprete, até mesmo uma orquestra foi contratada para embalar a trilha romântica do momento. "Tinha uns cinco músicos aqui em casa tocando, fazendo uma ronda linda. Nossos filhos andaram com uma aliança, meus pais estavam presentes... Eu fiquei sem saber o que falar", disse.

Taís ainda expôs como o marido a abordou antes de mostrar a cerimônia. A artista tinha chegado na residência e foi tomar banho, quando foi surpreendia por Lázaro Ramos. "Cheguei em casa, entrei, [vi] as crianças, fui tomar banho, porque estava imunda", brincou.

"Quando eu saio do banho, o Lázaro falou: 'Coloca esse vestido aqui'. Pegou um vestido meu... 'E vem para sala'. Eu falei: 'Pera aí, como assim?'. Deixa eu prender meu cabelo'. Tinha acabado de sair do banho", completou ela.

Reta final

"Vale Tudo" chega ao fim em outubro deste ano, dando lugar à "Três Graças". Taís Araujo tem se preparado para a despedida da protagonista Raquel. Na versão original de 1988, Regina Duarte se responsabilizou pelo papel.

A próxima novela do horário nobre da Globo é escrita por Aguinaldo Silva, com direção de Luiz Henrique Rios. Sophie Charlotte, Amaury Lorenzo, Dira Paes, Alana Cabral, Grazi Massafera, Murilo Benício e Fernanda Vasconcellos são alguns nomes confirmados no elenco.