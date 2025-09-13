Taís Araújo e Lázaro Ramos celebram 21 anos de casados

Taís Araújo e Lázaro Ramos comemoraram neste sábado (13) os 21 anos de casamento com mensagens de amor nas redes sociais. O casal, que tem dois filhos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, compartilhou lembranças da trajetória e relembrou momentos de cumplicidade.
Lázaro, de 46 anos, listou 21 razões para amar a esposa. O ator definiu a data como “ um dia de celebrar ” e exaltou a parceria construída ao longo do tempo.
“ Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais ”, escreveu Lázaro.
O ator destacou a importância da trajetória compartilhada.
“ 21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar! E eu celebro lembrando de 21 motivos para te amar ”, disse.
A lista inclui desde características pessoais até gestos cotidianos que marcaram a relação. Entre os motivos, Lázaro citou o riso fácil, o abraço acolhedor, a parceria no cuidado com os filhos e a generosidade. Também destacou a fé, a coragem e a amizade verdadeira. Veja a lista:
- Pelo riso fácil
- Pelo abraço que acolhe
- Pela sua força
- Pela leveza que traz
- Pela beleza que só cresce
- Pela parceria inabalável
- Pelo olhar que me atravessa
- Pela parceria que temos no cuidado com os nossos filhos
- Pelo jeito que me desafia
- Pela generosidade
- Pela coragem
- Pela escuta atenta
- Pelas viagens
- Pela fofoquinha juntos
- Pela inteligência
- Pela fé que te move
- Pela criatividade
- Pelo senso de justiça
- Por sempre querer dormir com alguma parte do nosso corpo em contato
- Pela amizade verdadeira e, sobretudo...
- Por ser você
Taís também emocionou os seguidores com palavras de afeto.
“ Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar ”, escreveu a atriz.
Ela ainda brincou com situações do cotidiano.
“ Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro. É por ter você ao meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto ”, disse.
A atriz reforçou o sentimento de parceria.
“ É com você que faz sentido dividir a vida e meus sonhos. É bom demais viver ao seu lado, nossa família é linda, nossos filhos são incríveis, nossa vida é uma delícia e eu sou muito, mas muito feliz ao seu lado. Te amo! ”, declarou.