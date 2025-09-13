Instagram Taís Araújo e Lázaro Ramos celebram 21 anos de casados

Taís Araújo e Lázaro Ramos comemoraram neste sábado (13) os 21 anos de casamento com mensagens de amor nas redes sociais. O casal, que tem dois filhos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, compartilhou lembranças da trajetória e relembrou momentos de cumplicidade.

Lázaro, de 46 anos, listou 21 razões para amar a esposa. O ator definiu a data como “ um dia de celebrar ” e exaltou a parceria construída ao longo do tempo.

“ Hoje completamos 21 anos de casados. Chegamos à maioridade. O tempo correu, criamos família, filhos nasceram. O amor se modificou ano após ano. E melhorou! Nos conhecemos mais, nos respeitamos mais, nos admiramos mais ”, escreveu Lázaro.

O ator destacou a importância da trajetória compartilhada.

“ 21 anos é uma grande vitória. Dava para imaginar isso lá no começo? Sabe que eu não sei? Tinha uma conexão que parecia que seria duradoura, mas 21 anos é dia de celebrar! E eu celebro lembrando de 21 motivos para te amar ”, disse.

A lista inclui desde características pessoais até gestos cotidianos que marcaram a relação. Entre os motivos, Lázaro citou o riso fácil, o abraço acolhedor, a parceria no cuidado com os filhos e a generosidade. Também destacou a fé, a coragem e a amizade verdadeira. Veja a lista:

Pelo riso fácil

Pelo abraço que acolhe

Pela sua força

Pela leveza que traz

Pela beleza que só cresce

Pela parceria inabalável

Pelo olhar que me atravessa

Pela parceria que temos no cuidado com os nossos filhos

Pelo jeito que me desafia

Pela generosidade

Pela coragem

Pela escuta atenta

Pelas viagens

Pela fofoquinha juntos

Pela inteligência

Pela fé que te move

Pela criatividade

Pelo senso de justiça

Por sempre querer dormir com alguma parte do nosso corpo em contato

Pela amizade verdadeira e, sobretudo...

Por ser você

Taís também emocionou os seguidores com palavras de afeto.

“ Mozinho, 21 anos e ainda é você a primeira pessoa que penso quando planejo viagens pra lugares que sonho conhecer, quando como uma comida gostosa ou conheço um restaurante novo é a você que quero apresentar ”, escreveu a atriz.

Ela ainda brincou com situações do cotidiano.

“ Amo quando você cisma de assistir 2 filmes por dia, mesmo sabendo que eu sempre vou dormir no meio do primeiro. É por ter você ao meu lado na hora de dormir que abri a exceção e temos TV no quarto ”, disse.

A atriz reforçou o sentimento de parceria.

“ É com você que faz sentido dividir a vida e meus sonhos. É bom demais viver ao seu lado, nossa família é linda, nossos filhos são incríveis, nossa vida é uma delícia e eu sou muito, mas muito feliz ao seu lado. Te amo! ”, declarou.