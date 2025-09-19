Rafinha Bastos, de 48 anos, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (18), quando sofreu um acidente de bicicleta, no qual bateu a cabeça no asfalto e acabou fraturando a clavícula — uma lesão que, segundo avaliação médica, pode exigir cirurgia ao retornar ao Brasil.
Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,6 milhão de seguidores, o humorista detalhou a situação, ocorrida em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo ele, os shows que faria nos próximos dias foram cancelados.
"Pessoalzinho no meu coração, essa madrugada foi muito feliz aqui em Nova York, caí de bicicleta, tava sem capacete, bati com a cabeça, apaguei no meio da rua, quebrei a clavícula", começou.
Em seguida, ele atualizou o estado de saúde, frisando que a cabeça já estava melhorando, ao passo que a clavícula ainda estava gerando incômodo. "A cabeça já está levemente recuperada, que nunca tá recuperada 100%, porque nunca foi 100%, e a clavícula tá doendo para um car%lh#", pontuou.
Cirurgia?
Sem detalhar se algum procedimento cirúrgico é ou não indicado no caso dele, Bastos não descartou a possibilidade ao retornar ao Brasil. "Acho que eu vou para o Brasil agora, de repente vou fazer cirurgia aqui, não sei, preciso saber ainda, porque o hospital daqui é uma beleza, né?", completou.
Após o acidente, Rafinha se viu obrigado a suspender os compromissos que tinha para o fim de semana, com o intuito de se dedicar exclusivamente ao processo de recuperação. A decisão foi comunicada nas redes sociais.
Os shows marcados em Austin e Nashville foram cancelados. "Tá tudo bem, tá? Começamos aí o processo de recuperação, mas só para dizer que eu não vou conseguir fazer os shows que estavam marcados", afirmou ele.
Bastos aproveitou a ocasião para ressaltar a importância de usar capacete. "Se eu não tivesse de capacete, eu teria batido minha cabeça no cimento. E adivinha só? Eu não tava de capacete. Bati minha cabeça no cimento. Apaguei no meio da rua", narrou.
"Passei a madrugada no hospital. Quebrei a clavícula e ainda estou bem atrapalhado das ideias. Dei muita sorte. Vou ficar bem. A Ana Paula Padrão e você vão ter que me aguentar mais alguns anos", finalizou, em tom de brincadeira.