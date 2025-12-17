Reprodução: RedeTV!/RECORD Flavia Noronha descartou participação em reality apresentado por Adriane Galisteu





Com a reta final de "A Fazenda 17" se aproximando, o reality da Record voltou a ganhar espaço fora de sua própria grade e acabou rendendo assunto em outra emissora. Durante uma participação no "Sensacional", da RedeTV!, a apresentadora Flavia Noronha revelou que já foi convidada para integrar o elenco da atração rural, mas não pensou duas vezes antes de recusar a proposta.

A declaração veio à tona em uma entrevista conduzida por Daniela Albuquerque, exibida há cerca de dois meses, mas que voltou a repercutir nas redes sociais nesta quarta-feira (17). Questionada se já havia sido procurada para participar de algum reality show, Flavia respondeu de forma direta: “Já, A Fazenda”. A resposta surpreendeu a apresentadora do programa, que reagiu em tom de brincadeira: “Mentira! Ia lá cuidar dos cabritos?”.

Apesar do bom humor, Flavia explicou que chegou a considerar a experiência sob o ponto de vista profissional, mas destacou que a dinâmica de confinamento e a convivência intensa pesaram contra a decisão. À frente do TV Fama há cerca de uma década, ela contou que o convite surgiu em um momento de estabilidade na carreira e partiu diretamente da direção do reality. “Eu tava aqui como apresentadora do 'TV Fama'. Recebi um telefonema do próprio diretor”, disse, em referência a Rodrigo Carelli.

O fator financeiro, no entanto, foi determinante para a recusa. Sem rodeios, Flavia afirmou que só aceitaria participar do programa em uma situação extrema. “Só se eu tivesse passando fome”, declarou, arrancando reações imediatas no estúdio. Diante da franqueza, Daniela Albuquerque resumiu: “Nossa, então a proposta, o negócio, é muito ruim”.

Enquanto isso, "A Fazenda 17" entra em seus momentos decisivos. A grande final acontece nesta quinta-feira (18), com Dudu Camargo, Saory Cardoso, Duda Wedling e Fabiano Moraes na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.



