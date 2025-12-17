Reprodução/Instagram/@virginia/@margarethserrão Virginia Fonseca e Margareth Serrão

Virginia Fonseca curtiu uma festa ao lado da mãe, Margareth Serrão, na segunda-feira (15), em um buffet de Goiânia. O evento teve como tema um cruzeiro de navio. "Bora comemorar os 60 anos dela, muito bem vividos. Que Deus abençoe e dê muita saúde para comemorarmos muitos anos pela frente", escreveu a influenciadora na legenda publicada no Instagram.

Para a ocasião, Virginia escolheu um vestido longo bordô, com renda e modelagem mais solta na região da barriga. A peça tem gola alta com detalhes franzidos, babados volumosos e sobreposição. O vestido custa R$ 2.290 e está disponível no site da marca TIG.

Ela completou o visual com os cabelos soltos e bem ondulados. A maquiagem seguiu uma proposta leve, finalizada com batom nude, em tom próximo ao de sua pele.

As filhas Maria Alice e Maria Flor apostaram em looks brancos, com brilho e babados na barra. Chamaram atenção os detalhes em croco, presentes nas bolsas da linha infantil da Dolce & Gabbana, versão mini "Sicily". As peças, com acabamentos variados, custam entre R$ 5,2 mil e R$ 14,6 mil.

Já José Leonardo apareceu no colo de Virginia usando um terno cinza, camisa branca e sapatinhos brancos.

Virginia homenageia a mãe

Virginia Fonseca emocionou o público ao celebrar os 60 anos da mãe, Margareth Serrão, com uma declaração comovente nas redes sociais. A influenciadora publicou um longo texto exaltando a trajetória, a força e o momento especial vivido pela matriarca.

"Uma carta aberta para a mulher que me tornou a mulher que sou hoje, minha mãe", iniciou Virginia . "Te ver com 60 anos, estando melhor do que antes, me dá ainda mais orgulho", destacou.

A homenagem foi compartilhada após a festa realizada em Goiânia, Goiás.

"Você me deu a vida e construiu a mulher que sou hoje… tudo o que eu fizer por você ainda será pouco perto do que você merece", pontuou a empresária.



