Reprodução/Instagram/@@amandinha.ad Amanda Araújo fala sobre mico em evento

Amanda Araújo, namorada do jogador Richarlison, relembrou na última segunda-feira (15) a polêmica gerada pelo vestido que usou no evento beneficente For Hope Charity, em Londres, em 2024. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela explicou que foi convidada para a ocasião poucas horas antes e que não sabia que o dress code do evento era gala.

"Ele falou assim: 'Olha, eu tenho um evento hoje à noite e posso levar uma acompanhante. Você quer ir comigo?'. Disse apenas que precisava ser um evento arrumadinho", relembrou. Na ocasião, Amanda vestiu um modelo curto, de manga comprida, da John John, que também tinha um decote nas costas.

Ela contou que percebeu o equívoco assim que chegou ao local.

"Subi as escadas e tinha um tapete vermelho. Quando entrei, vi que todo mundo estava muito arrumado e que não havia muitas mulheres. Vi uma mulher com vestido longo e, na hora, percebi que tinha errado na roupa", disse.

Amanda relatou que ficou muito abalada após se tornar alvo de críticas e piadas na internet.

"Todo mundo comentava: ‘Nossa, mas o Richarlison tem tanto dinheiro e não tem dinheiro para comprar vestido para a menina’. Disseram que eu estava indo para uma festa de 15 anos, que meu vestido era da Shein. Eu fiquei muito mal", afirmou.

Reprodução/Instagram/@amandinha.ad Amanda Araújo fala sobre look polêmico





Ela também confessou que sequer tinha acessórios para usar no evento e precisou pedir ajuda a pessoas que estavam no local. "Eu não tinha nem bolsa, gente. Levei meu celular na mão. Tive que deixar com o fotógrafo para tirar foto", contou.

Por fim, Amanda destacou o impacto emocional da situação e disse estar ansiosa por uma próxima oportunidade.

"Eu me senti muito mal, fiquei pensando: 'Gente, eu sou muito desarrumada, ele não merece uma menina como eu'", finalizou.

Sobre Amanda Araújo

Amanda é natural de Londrina, no Paraná, e se mudou para a Inglaterra pouco tempo depois de oficializar o namoro com Richarlison. O jogador atua pelo Tottenham Hotspur desde julho de 2022 e tem contrato com o clube até junho de 2027.

Ela trabalha como modelo e está focada na carreira de influenciadora digital. Já ultrapassou 748 mil seguidores, produzindo conteúdos relacionados a viagens, ensaios fotográficos e beleza.

No TikTok, acumula mais de 1 milhão de seguidores e, frequentemente, faz declarações ao amado na plataforma.



