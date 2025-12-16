Instagram Paolla Oliveira posa sem maquiagem e reflete sobre beleza natural

Paolla Oliveira publicou selfies sem filtro nas redes sociais nesta terça-feira (16). A atriz, de 43 anos, compartilhou as imagens para destacar a beleza natural.





As fotos foram publicadas no Instagram e mostram Paolla Oliveira sem filtro e com pouca ou nenhuma maquiagem. A atriz aparece em closes espontâneos, em clima intimista, o que chamou atenção de seguidores.

Na legenda, Paolla Oliveira usou uma referência musical para definir o momento. “Meu infinito, nem tão particular — e sem filtro”, escreveu a atriz, em alusão à canção Infinito Particular, de Marisa Monte.

A postagem acumulou curtidas e comentários. Seguidores elogiaram a iniciativa e a aparência da atriz. Uma internauta comentou: “Iluminada, única”. Outra seguidora destacou: “Sempre linda”. Também houve comentários exaltando Paolla Oliveira como referência de beleza. Uma usuária escreveu: “A mulher mais linda do Brasil”.

Preparação para o Carnaval 2026

A atriz compartilhou com seus seguidores no início de dezembro os bastidores do ensaio da dança que fez com a coreógrafa Aline Maia, vídeo que viralizou nos últimos dias e ultrapassou 23 milhões de visualizações na plataforma Instagram.

"Para quem gosta de bastidores, tá aí um pouco do nosso primeiro encontro e único ensaio de 1h", escreveu a atriz, surpreendendo os fãs pelo pouco tempo de preparação.

As duas brilharam com a performance em homenagem ao Dia Nacional do Samba, ao som de Água de Chuva no Mar, na voz da cantora Beth Carvalho. "Ainda sem acreditar nisso. Você é incrível, @paollaoliveirareal! Que honra fazer parte disso! Obrigada", comentou Aline Maia.

"Ficou linda nossa homenagem ao Dia Nacional do Samba, Paolla. Foi uma honra dividir isso com você. Obrigada por todo suporte e carinho, você é luz. Que prazer imenso foi o meu de poder ter te conhecido de pertinho. Que sonho, meus amigos. Estou muito feliz!", celebrou a coreógrafa.