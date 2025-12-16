Instagram Eduardo Costa aconselha Zezé Di Camargo após relatar prejuízo de R$ 5 milhões

O cantor Eduardo Costa publicou um recado nas redes sociais na noite de segunda-feira (15) com críticas à mistura entre política e carreira artística. A manifestação ocorreu após declarações de Zezé Di Camargo envolvendo o SBT e figuras políticas, o que gerou repercussão pública e levou ao cancelamento de um especial de Natal. No vídeo, Eduardo Costa afirmou ter acumulado prejuízo financeiro após se posicionar politicamente e recomendou cautela.

A mensagem foi divulgada no Instagram poucas horas depois da polêmica envolvendo Zezé Di Camargo, embora o nome do sertanejo não tenha sido citado de forma direta. O contexto da publicação levou seguidores a associarem o conselho ao episódio recente envolvendo a emissora fundada por Silvio Santos.

Eduardo Costa afirmou que decidiu parar de opinar sobre política após sentir impacto financeiro significativo. O cantor declarou que o envolvimento em debates públicos trouxe consequências profissionais e sugeriu que outros artistas evitem o mesmo caminho.

No vídeo, Eduardo Costa apresentou um trecho da música "Para, Reflete", composta como forma de alerta sobre disputas ideológicas. No refrão, o cantor entoa: "Para, reflete e não põe a sua mão no fogo / Pois estão te fazendo de bobo / E a sua conta vai chegar, pode esperar".

A canção também aborda o embate entre esquerda e direita e os reflexos para a população. Em outro trecho, Eduardo Costa canta: "A política virou um jogo, e só quem perde é o povo que tá na torcida / No Congresso não se faz progresso, e esse é o processo entre a morte e a vida".

Na sequência, o sertanejo faz uma autocrítica ao relembrar o passado de engajamento político. "Eu também um dia já errei, discuti, já briguei defendendo esses caras / Mas com o tempo eu vi que não compensa, que esse treco todo é uma doença / E é uma doença que não sara", afirmou na letra.

Eduardo Costa já havia relatado publicamente perdas financeiras após declarar apoio a Jair Bolsonaro . Em entrevista anterior, o cantor afirmou: "Eu perdi muito show. Eu tomei um prejuízo com o Bolsonaro de quase R$ 5 milhões, só pelo que eu falei. Eu fazia mais ou menos 145, 150 shows por ano. Eu fiz 90 [em 2018]".