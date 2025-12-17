Isabelle Nogueira deixa posto de musa da Grande Rio após lesão no tornozelo
Isabelle Nogueira anunciou nesta quarta-feira (17) que não seguirá como musa da Grande Rio no Carnaval 2026. A ex-BBB deixou o posto após sofrer uma lesão no tornozelo, que impede a participação nos ensaios e compromissos da escola de Duque de Caxias.

O comunicado oficial foi divulgado pela própria  Grande Rio por meio da assessoria de imprensa. A escola informou que a decisão ocorreu em comum acordo e confirmou que a pausa está diretamente ligada à condição física da artista.

Isabelle desfilou pela Grande Rio no Carnaval de 2025, quando a agremiação levou para a Marquês de Sapucaí o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, em homenagem ao Pará. A participação marcou a estreia da  cunhã-poranga do  Boi Garantido na escola.

Nas redes sociais, Isabelle publicou um longo texto para anunciar a saída e agradecer à escola e à comunidade. “Com o coração cheio de gratidão, carinho e amor, compartilho que não faço mais parte do time de Musas da @granderio”, escreveu.

A ex-BBB também destacou a recepção da comunidade e o impacto da experiência. “Fui extremamente bem acolhida desde a minha chegada, principalmente pela comunidade, e isso ficará para sempre na minha memória e no meu coração”, afirmou no post.

No texto, Isabelle desejou sucesso à escola no próximo desfile. “Desejo que a Grande Rio viva um Carnaval lindo, potente e emocionante, como sua história merece!”, completou.

Lesão impede sequência no Carnaval

A artista também refletiu sobre a importância do Carnaval como manifestação cultural. “O Carnaval vai muito além da festa que se pode brincar: é um movimento cultural de resistência”, escreveu. “O Carnaval gera empregos, sustenta lares e coloca comida no prato de inúmeros trabalhadores informais”, afirmou, ao agradecer colegas de profissão.

No encerramento da mensagem, ela definiu a passagem pela escola como especial. “Esse foi um capítulo lindo da minha história com vocês, Grande Rio”, declarou.

Em nota oficial, a escola explicou o motivo do afastamento. “A Grande Rio informa que, em comum acordo com Isabelle Nogueira, decidiu pausar sua participação no Carnaval 2026. A medida foi tomada em razão de uma lesão no tornozelo que a impede, neste momento, de cumprir a agenda de compromissos e ensaios da agremiação, ainda sem previsão de retorno pleno às atividades.

A Grande Rio também deixou aberta a possibilidade de retorno. “Caso ela opte por retornar no Carnaval de 2027, será recebida com todo o afeto e portas abertas”, finaliza a nota.

