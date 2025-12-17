Reprodução/ Instagram Vivi Wanderley e Ana Castela

Vivi Wanderley, de 24 anos, foi extremamente criticada pela insinuação de que Ana Castela era homossexual. Após a repercussão negativa do episódio, ela rompeu o silêncio sobre o assunto e se retratou com a namorada de Zé Felipe.

"Oi, pessoal, hoje estou vindo aqui falar de um assunto sério e lamentar que eu tenha participado de um momento com suposições inadequadas em tom de brincadeira sobre a vida de outras pessoas. Não tenho problemas em reconhecer falhas, e apesar de ser uma pessoa brincalhona, acho muito importante entender quando erramos", começou.





"A partir do apontamento de vocês pude repensar tudo isso e perceber que tem brincadeiras que não são de bom-tom. Peço desculpas pelo ocorrido e a todos os envolvidos", acrescentou.

Em seguida, a influenciadora que tenta emplacar carreira como cantora ainda citou Ana Castela. Segundo Vivi, as duas conversaram de forma privada e já se resolveram.

"Eu conversei com ela no direct. Está tudo certo entre nós", garantiu. "De maneira alguma eu quis te ofender. Eu errei demais em ter concordado e participado disso", completou.

Hipocrisia

Vivi ainda se definiu como "hipócrita". Isso porque, no passado, reclamou de comentários alheios sobre a sexualidade de Juliano Floss. Quando namorava com o influenciador, muitos internautas o rotulavam como um homem gay.

"Eu já me relacionei com uma pessoa que era bastante julgada e eu sempre defendi com unhas e dentes. Então, eu realmente fui uma pessoa muito hipócrita", enfatizou ao falar do ex, atual namorado da cantora e compositora Marina Sena.

"Eu sou humana, não sou uma pessoa ruim, mas as pessoas erram", refletiu. "Eu errei, me redimi com quem precisava e é isso. Todo mundo erra", concluiu.

Entenda

Vivi, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina gravaram um vídeo insinuando que Ana Castela era homossexual. "Eu tenho certeza de que [nome abafado] é sapatão", diz Duda. "Meu Deus! Mas isso é verdade. Meu gaydar apita também", completa Vivi. "A estrutura óssea dela é de sapatão", destaca Duda.

🚨VEJA: Vivi e amigas gravam vídeo falando sobre coisas que tem certeza mas não tem como provar e falam sobre a sexualidade da Ana Castela: “Tenho certeza que ela é sapatão”, disse uma das menina. pic.twitter.com/UiU7QyIQd3 — CHOQUEI (@choquei) December 16, 2025



