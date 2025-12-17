Reprodução/Instagram Bruna Biancardi rebate ataque sobre vídeo da filha com Neymar

Bruna Biancardi falou sobre o relacionamento com Neymar Jr. em entrevista publicada nesta terça-feira (16). A influenciadora comentou as idas e vindas da relação, a exposição pública e os aprendizados recentes.

A entrevista foi dada à revista Crescer, realizada na mansão da família, em Santos (SP). Neymar participou do encontro, que marcou a edição de dezembro da publicação. Bruna afirmou que a exposição constante interferiu diretamente no relacionamento. Segundo ela, críticas externas influenciaram decisões e sentimentos ao longo do tempo.

“Eu me deixava levar pelos comentários, pelas críticas das pessoas que não sabem e não vivem o nosso relacionamento. Eu acabava absorvendo isso, de certa forma. Mas aprendi que tinha que ouvir meu coração, fazer o que eu tinha que fazer pela minha família e, hoje, a gente vive uma nova fase”.

Durante a entrevista, Bruna Biancardi disse que passou a observar outras relações para entender que conflitos fazem parte da vida a dois. A influenciadora afirma que a diferença está na visibilidade do relacionamento com Neymar.

“Também percebi, convivendo com outras mulheres, que existem problemas em todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento é perfeito. Tem fases, momentos... A diferença é que o meu é exposto – o que deixa tudo muito mais delicado”.

Ela afirmou que o casal buscou amadurecimento após erros do passado. Bruna explica que o foco atual está na família construída ao longo do relacionamento. A influenciadora disse que o amor foi decisivo para atravessar os momentos difíceis. Segundo Bruna, a relação entrou em uma fase mais estável após aprendizados importantes.

“Mas o amor é a base de tudo. Aprendemos com os erros e, hoje, estamos aqui, felizes, com a nossa família”. A influenciadora disse que priorizou equilíbrio pessoal antes de retomar o relacionamento.