Instagram Ex-Malhação cria vaquinha para comprar equipamento e relata crise como DJ

A atriz Gisele Frade criou uma vaquinha online para comprar um novo equipamento de trabalho nesta terça-feira (16). Conhecida pelo papel de Drica em "Malhação", a artista afirmou que a ação é necessária após a quebra de um computador essencial para a atuação como DJ. O problema compromete apresentações já agendadas e a principal fonte de renda no momento.

O pedido de ajuda foi feito por meio das redes sociais. A campanha tem como meta arrecadar cerca de R$ 5,3 mil para a compra de um novo MacBook compatível com equipamentos de performance musical.

Gisele Frade explicou que o computador é peça central no trabalho como DJ. Segundo a atriz, a falha técnica afetou diretamente compromissos profissionais e trouxe preocupação imediata com a continuidade das atividades.

“Meu computador pifou. O computador é um dos instrumentos principais que eu uso para tocar como DJ, que, na realidade, é o meu principal ganha-pão. Eu tenho trabalhado muito mais como DJ do que como atriz. Muito difícil, desesperador.”

Atualmente, Gisele Frade atua com mais frequência na música do que na televisão. A artista disse que a carreira como DJ se tornou prioridade nos últimos anos, tanto em volume de trabalho quanto em retorno financeiro. Por conta do problema técnico, uma apresentação recente precisou ser cancelada. A atriz relatou risco de novos cancelamentos, mesmo com compromissos já assumidos para as próximas semanas.

Gisele Frade iniciou a carreira ainda criança, com participação em "Chiquititas". O reconhecimento nacional veio com a personagem Drica, em "Malhação", exibida entre 2001 e 2004.