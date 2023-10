Reprodução Gisele Frade, conhecida pelos papeis em Chiquititas e Malhação, retoma carreira de atriz após 19 anos

Gisele Frade, responsável por imortalizar a órfã Bia por duas temporadas em Chiquititas (de 1997 a 1998) irá matar a saudade das telas em seu retorno na carreira como atriz no filme O Vazio de Domingo à Tarde. O longa, em cartaz na programação da 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, marca a reestreia da artista no ramo da atuação após 19 anos.

Pra quem não sabe, Frade hoje tem 38 anos e não aceitava trabalhos na atuação desde que pausou a carreira após o fim de Malhação, da Globo, novela em que atuou por quatro temporadas, de 2001 a 2004. Durante esse tempo, Gisele trabalhou como DJ; se casou quatro vezes e teve três filhas: Lolita Flor, de 18 anos, Sophia Luz, de 13, e Nina Flor, de 8.

No longa de Gustavo Falcão, Gisele vive Mônica. "Mônica representa para mim o meu retorno depois de um longo período longe dos sets de filmagens. Feliz e ansiosa para ver o resultado", escreveu a atriz nas redes sociais.



A artista estreou na TV como atriz mirim na primeira versão de Chiquititas, que conquistou de vez o coração do público no final dos anos 1990. Na ocasião, Gisele foi intérprete de Bia, uma das órfãs do orfanato Raio de Luz junto com Fernanda Souza e outras meninas. Recentemente, Frade chamou a atenção do público ao compartilhar com seus seguidores nas redes sociais fotos de seu ensaio sensual.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho