Reprodução/TV Globo/João Miguel Júnior Malhação voltará para a Globo

Um dos grandes sucessos da televisão brasileira está prestes a voltar. O diretor Amauri Soares contou, em uma live interna com funcionários da Globo, que Malhação voltará a ser produzida, porém, em um formato completamente diferente.

De acordo com a jornalista Carla Bittencourt, a trama adolescente passará a ser feita no formato vertical, com foco totalmente voltado para as redes sociais. O objetivo é criar uma novelinha com atores experientes, visando fortalecer a presença digital da TV Globo e explorar novas linguagens.

Malhação estreou em abril de 1995 e teve mais de 27 temporadas e 6.191 episódios, conquistando o coração de milhares de jovens em todo o país ao abordar temas sociais importantes, além dos dilemas típicos da fase adolescente.

A produção lançou diversos atores ao estrelato, como Caio Castro, Marjorie Estiano, Cauã Reymond, Alice Wegmann e Juliana Paiva.

Em abril de 2020, o programa foi finalizado. A decisão ocorreu devido a uma combinação de fatores, incluindo baixa audiência, altos custos de produção e os impactos da pandemia de Covid-19.

Primeira novela vertical

Reprodução/Youtube/TV Globo Novela vertical vira alvo de críticas





Assim como a volta da Malhação em um novo formato, a Globo deu o pontapé com a história intitulada de Tudo por Uma Segunda Chance. A trama acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem herdeiro e empresário de uma das maiores fortunas de São Paulo.

Prestes a se casar com a designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de uma situação inesperada: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, é apaixonada por Lucas e fará de tudo para conquistá-lo e herdar sua fortuna.

O minidrama apresenta um novo panorama para o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte significativa de sua audiência diante das mudanças no consumo de entretenimento.

Assim, a TV Globo, responsável por grandes obras da dramaturgia nacional, vem se adequando ao novo momento, buscando dialogar com o público e explorando diferentes formatos e temas.

Acompanhando uma tendência mundial, a emissora pretende alinhar-se a uma nova lógica de consumo no ambiente digital, explorando novas maneiras de contar histórias e de conquistar o público das telas.