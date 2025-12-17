Reprodução/ Instagram Zé Felipe e Ana Castela

A equipe jurídica do Grupo AgroPlay divulgou uma nota nesta quarta-feira (17) após a repercussão de conteúdos que especularam sobre a sexualidade de Ana Castela. O posicionamento ocorreu depois da circulação de vídeos e comentários nas redes sociais e teve como objetivo condenar ataques e combater humilhações públicas.

No comunicado, o departamento jurídico afirma que decidiu se manifestar diante do uso recorrente do tema em tom de zombaria. A nota fala que a sexualidade de mulheres não pode ser tratada como ofensa nem usada para gerar engajamento nas plataformas digitais.

A polêmica começou após a viralização de um vídeo no TikTok com Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina. Na gravação, as jovens participam de uma brincadeira com suposições sobre a sexualidade de pessoas públicas. Mesmo sem menção direta a nomes, internautas passaram a associar o conteúdo à cantora.

No texto, a assessoria jurídica afirma de forma direta: “A sexualidade de uma mulher não é ofensa”. Em outro trecho, o comunicado reforça que “contexto é tudo” e critica o uso do tema por pessoas sem intimidade, de forma pública e em tom de deboche.

A nota também aponta que o problema se agrava quando o discurso é associado à aparência física. Segundo o documento, comentários ligados à “estrutura óssea” transformam o debate em agressão e body shaming contra uma jovem de 22 anos.

O posicionamento ainda diz que esse tipo de conduta não está protegido pela liberdade de expressão. “Isso retira o manto da ‘liberdade de expressão’”, diz a nota, ao afirmar que orientação sexual e corpo não podem virar “trend” de humilhação.

O texto explica que o Grupo AgroPlay acompanha o caso de perto. “As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando não necessariamente uma reparação, mas a responsabilização pedagógica”, afirma o departamento jurídico.

A equipe esclarece que, até o momento, nenhuma ação judicial foi tomada. “Informamos que, ainda, não tomamos nenhuma medida judicial. Respeito é inegociável”, destaca o comunicado.

Após a repercussão, Vivi Wanderley se manifestou nas redes sociais e afirmou ter feito uma “suposição inadequada”, dizendo que se retratou com os envolvidos, sem citar nomes. Zé Felipe, namorado de Ana Castela, também comentou o episódio nas redes sociais. Em tom direto, o cantor publicou uma foto ao lado da artista e escreveu: "Ela não é sapatão, beijo".

No encerramento da nota, a equipe jurídica agradece o apoio recebido. “Ver tantas pessoas entendendo que corpo e sexualidade não são motivos para chacota e não podem ser usados para engajamento nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, diz o texto, que conclui: “A internet pode ser um lugar hostil. Que bom que muita gente ainda escolhe a empatia”.

