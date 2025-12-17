Instagram Gusttavo Lima mostra cavalo importado avaliado em até R$ 2,5 milhões

Gusttavo Lima exibiu nesta terça-feira (16) um cavalo importado avaliado em até R$ 2,5 milhões. O cantor mostrou parte do haras localizado no Mato Grosso e destacou o animal nas redes sociais.

O registro foi compartilhado em vídeo no perfil oficial do sertanejo. Gusttavo Lima apresentou Abe Fan, cavalo da raça Friesian, conhecido pela pelagem preta e pelos longos e brilhantes.

O cantor mostrou parte do haras localizado no Mato Grosso pic.twitter.com/rhNe4TmcwO — iG (@iG) December 17, 2025





Abe Fan foi importado da Holanda e é considerado um dos exemplares mais requisitados da raça no Brasil. O cavalo já recebeu o título de Ster no Keuring brasileiro, certificação que atesta alto padrão genético e morfológico.

A raça Friesian é valorizada no mercado nacional e internacional. No Brasil, cavalos desse porte podem custar de R$ 100 mil a valores superiores a R$ 2,5 milhões, conforme linhagem, genética e estética do animal.

O status de garanhão de elite influencia diretamente o preço de Abe Fan. O animal é filho de Jesse 435 Sport, referência esportiva dentro da raça, o que aumenta o interesse de criadores especializados.

Além do porte físico, o potencial reprodutivo aumenta o valor de mercado. Garanhões Friesian com certificações costumam gerar descendentes de alto padrão, fator decisivo para investimentos no setor.