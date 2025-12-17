Reprodução Instagram Atriz agradeceu pela prisão de homem que a perseguia há 20 anos





A Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de terça-feira (16), um homem suspeito de perseguir a atriz Isis Valverde. O investigado foi identificado como Cristiano Rodrigues Kellermann, natural do Rio Grande do Sul, que teria viajado até a capital fluminense com o objetivo de tentar se aproximar da artista.

De acordo com a corporação, o suspeito tentou contato direto com Isis Valverde em ao menos três ocasiões, sendo a mais recente registrada nesta semana. Ele acabou detido em flagrante no condomínio onde a atriz reside, no bairro do Joá, área nobre da zona sudoeste do Rio. O homem foi conduzido à delegacia no Leblon, na zona sul da cidade, e responderá pelo crime de perseguição. Por ser uma pessoa com deficiência (PCD), ele foi levado em uma cadeira de rodas.

As investigações apontam que, desde janeiro deste ano, o comportamento do suspeito passou a se tornar mais invasivo e obsessivo. Diante da escalada das tentativas de aproximação, a atriz procurou a polícia, que já havia instaurado um inquérito para apurar o caso. Em um dos episódios anteriores, o homem chegou a ir até o condomínio da artista, mas deixou o local antes da chegada dos agentes, acionados pela equipe de segurança.

Atriz se pronunciou sobre o caso

Nesta quarta-feira (17), Isis Valverde se pronunciou por meio de nota e confirmou que vinha sendo alvo da perseguição há cerca de 20 anos. A atriz agradeceu a atuação das autoridades e ressaltou a preocupação com a proteção de seus familiares. “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, afirmou.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura se houve outras tentativas de aproximação ou eventuais violações que possam agravar a responsabilização criminal do suspeito.



