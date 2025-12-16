O Brasil apareceu em quatro categorias da pré-lista do Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16). A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou os semifinalistas da premiação, etapa conhecida como shortlist , que antecede a votação final.
A pré-lista foi publicada no site oficial da Academia e reúne produções que seguem na disputa em categorias específicas. A relação final de indicados ao Oscar 2026 será anunciada apenas em 22 de janeiro.
O filme O Agente Secreto representou o Brasil em duas frentes. A produção aparece nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, sendo a principal aposta do país.
Entretanto, essa não é a única produção brasileira que aparaceu nas shortlist. Na categoria de Melhor Documentário, o Brasil surge com Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa. A obra já havia ganhado projeção internacional e voltou a chamar atenção ao entrar na shortlist da Academia.
Já em Melhor Curta-Metragem em Live Action, o país concorre com Amarela, dirigido por André Hayato Saito. O curta integra a lista de produções que seguem na disputa por uma vaga entre os indicados finais.
Além das produções nacionais, um brasileiro também aparece em uma categoria técnica. O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi pré-indicado em Melhor Fotografia pelo trabalho no filme estadunidense Sonhos de Trem.
Veja as listas
Melhor Curta de Animação
- Autokar
- Butterfly
- Cardboard
- Éiru
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Hurikán
- I Died in Irpin
- The Night Boots
- Playing God
- The Quinta’s Ghost
- Retirement Plan
- The Shyness of Trees
- Snow Bear
- The Three Sisters
Melhor Escalação Elenco
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- A Hora do Mal
- Wicked: For Good
Melhor Fotografia
- Balada de um Jogador
- Bugonia
- Morra, Amor
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
- Valor Sentimental
- Pecadores
- Sirât
- Song Sung Blue
- Sound of Falling
- Sonhos de Trem
- Wicked: For Good
Melhor Documentário
- Alabama: Presos do Sistema
- Apocalipse nos Trópicos
- Coexistence, My Ass!
- Embaixo da Luz de Neon
- Cover-Up
- Cutting Through Rocks
- Folktales
- Holding Liat
- Mr. Nobody Against Putin
- Mistress Dispeller
- My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
- A Vizinha Perfeita
- Seeds
- 2000 Meters to Andriivka
- Yanuni
Melhor Documentário em Curta-Metragem
- All the Empty Rooms
- All the Walls Came Down
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Bad Hostage
- Cashing Out
- Chasing Time
- Children No More: “Were and Are Gone”
- Classroom 4
- The Devil Is Busy
- Heartbeat
- Last Days on Lake Trinity
- On Healing Land, Birds Perch
- Perfectly a Strangeness
- Rovina’s Choice
- We Were the Scenery
Melhor Filme Internacional
- Belén — Argentina
- O Agente Secreto — Brasil
- Foi apenas um acidente — França
- O Som da Queda — Alemanha
- Homebound — India
- The President’s Cake — Iraque
- Kokuho — Japão
- Tudo que Resta de Você — Jordânia
- Valor Sentimental — Noruega
- Palestina 36 — Palestina
- No Other Choice — Coreia do Sul
- Sirât — Espanha
- Late Shift — Suíç
- A Garota Canhota — Taiwan
- A Voz de Hind Rajab — Tunisia
Melhor Curta-Metragem em Live Action
- Ado
- Amarela
- Beyond Silence
- The Boy with White Skin
- Butcher’s Stain
- Butterfly on a Wheel
- Dad’s Not Home
- Extremist
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Pantyhose
- The Pearl Comb
- Rock, Paper, Scissors
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Melhor Maquiagem e Cabelo
- The Alto Knights
- Frankenstein
- Kokuho
- Marty Supreme
- Nuremberg
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Coração de Lutador: The Smashing Machine
- A Meia-Irmã Feia
- Wicked: For Good
Melhor Trilha Sonora Original
- Avatar: Fogo e Cinzas
- Bugonia
- Capitão América: Admirável Mundo Novo
- Diane Warren: Relentless
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Hedda
- Casa de Dinamite
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Nuremberg
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirât
- Sonhos de Trem
- Tron: Ares
- Truth and Treason
- Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
- Wicked: For Good”
Melhor Canção Original
- As Alive As You Need Me To Be — Tron: Ares
- Dear Me — Diane Warren: Relentless
- Dream As One — Avatar: Fogo e Cinzas
- Drive — F1
- Dying To Live — Billy Idol Should Be Dead
- The Girl In The Bubble — Wicked: For Good
- Golden — Guerreiras do K-Pop
- Highest 2 Lowest — Highest 2 Lowest
- I Lied To You — Pecadores
- Last Time (I Seen The Sun) — Pecadores
- No Place Like Home — Wicked: For Good
- Our Love — The Ballad of Wallis Island
- Salt Then Sour Then Sweet —Embaixo da Luz de Neon
- Sweet Dreams Of Joy — Viva Verdi!
- Train Dreams — Sonhos de Trem
Melhor Som
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1
- Frankenstein
- Missão Impossível 8
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sirât
- “Springsteen: Salve-me do Desconhecido
- Superman
- Wicked: For Good
Melhores Efeitos Visuais
- Avatar: Fogo e Cinzas
- The Electric State
- F1
- Frankenstein
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Pecadores
- Superman
- Tron: Ares
- Wicked: For Good