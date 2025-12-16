Reprodução/X Longa foi indicado em três categorias

O Brasil apareceu em quatro categorias da pré-lista do Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16). A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou os semifinalistas da premiação, etapa conhecida como shortlist , que antecede a votação final.

A pré-lista foi publicada no site oficial da Academia e reúne produções que seguem na disputa em categorias específicas. A relação final de indicados ao Oscar 2026 será anunciada apenas em 22 de janeiro.

O filme O Agente Secreto representou o Brasil em duas frentes. A produção aparece nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, sendo a principal aposta do país.

Entretanto, essa não é a única produção brasileira que aparaceu nas shortlist. Na categoria de Melhor Documentário, o Brasil surge com Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa. A obra já havia ganhado projeção internacional e voltou a chamar atenção ao entrar na shortlist da Academia.

Já em Melhor Curta-Metragem em Live Action, o país concorre com Amarela, dirigido por André Hayato Saito. O curta integra a lista de produções que seguem na disputa por uma vaga entre os indicados finais.

Além das produções nacionais, um brasileiro também aparece em uma categoria técnica. O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi pré-indicado em Melhor Fotografia pelo trabalho no filme estadunidense Sonhos de Trem.

Veja as listas

Melhor Curta de Animação

Autokar

Butterfly

Cardboard

Éiru

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Hurikán

I Died in Irpin

The Night Boots

Playing God

The Quinta’s Ghost

Retirement Plan

The Shyness of Trees

Snow Bear

The Three Sisters

Melhor Escalação Elenco



Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

A Hora do Mal

Wicked: For Good

Melhor Fotografia



Balada de um Jogador

Bugonia

Morra, Amor

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

Song Sung Blue

Sound of Falling

Sonhos de Trem

Wicked: For Good

Melhor Documentário



Alabama: Presos do Sistema

Apocalipse nos Trópicos

Coexistence, My Ass!

Embaixo da Luz de Neon

Cover-Up

Cutting Through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody Against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

A Vizinha Perfeita

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni

Melhor Documentário em Curta-Metragem



All the Empty Rooms

All the Walls Came Down

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Bad Hostage

Cashing Out

Chasing Time

Children No More: “Were and Are Gone”

Classroom 4

The Devil Is Busy

Heartbeat

Last Days on Lake Trinity

On Healing Land, Birds Perch

Perfectly a Strangeness

Rovina’s Choice

We Were the Scenery

Melhor Filme Internacional



Belén — Argentina

O Agente Secreto — Brasil

Foi apenas um acidente — França

O Som da Queda — Alemanha

Homebound — India

The President’s Cake — Iraque

Kokuho — Japão

Tudo que Resta de Você — Jordânia

Valor Sentimental — Noruega

Palestina 36 — Palestina

No Other Choice — Coreia do Sul

Sirât — Espanha

Late Shift — Suíç

A Garota Canhota — Taiwan

A Voz de Hind Rajab — Tunisia

Melhor Curta-Metragem em Live Action



Ado

Amarela

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Melhor Maquiagem e Cabelo



The Alto Knights

Frankenstein

Kokuho

Marty Supreme

Nuremberg

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Coração de Lutador: The Smashing Machine

A Meia-Irmã Feia

Wicked: For Good

Melhor Trilha Sonora Original



Avatar: Fogo e Cinzas

Bugonia

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Diane Warren: Relentless

F1

Frankenstein

Hamnet

Hedda

Casa de Dinamite

Jay Kelly

Marty Supreme

Nuremberg

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

Sonhos de Trem

Tron: Ares

Truth and Treason

Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out

Wicked: For Good”

Melhor Canção Original



As Alive As You Need Me To Be — Tron: Ares

Dear Me — Diane Warren: Relentless

Dream As One — Avatar: Fogo e Cinzas

Drive — F1

Dying To Live — Billy Idol Should Be Dead

The Girl In The Bubble — Wicked: For Good

Golden — Guerreiras do K-Pop

Highest 2 Lowest — Highest 2 Lowest

I Lied To You — Pecadores

Last Time (I Seen The Sun) — Pecadores

No Place Like Home — Wicked: For Good

Our Love — The Ballad of Wallis Island

Salt Then Sour Then Sweet —Embaixo da Luz de Neon

Sweet Dreams Of Joy — Viva Verdi!

Train Dreams — Sonhos de Trem

Melhor Som



Avatar: Fogo e Cinzas

F1

Frankenstein

Missão Impossível 8

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sirât

“Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Superman

Wicked: For Good

Melhores Efeitos Visuais

