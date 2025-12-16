Longa foi indicado em três categorias
O Brasil apareceu em quatro categorias da pré-lista do Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16). A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou os semifinalistas da premiação, etapa conhecida como shortlist , que antecede a votação final. 

A pré-lista foi publicada no site oficial da Academia e reúne produções que seguem na disputa em categorias específicas. A relação final de indicados ao  Oscar 2026 será anunciada apenas em 22 de janeiro.

O filme  O Agente Secreto representou o Brasil em duas frentes. A produção aparece nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de Elenco, sendo a principal aposta do país.

Entretanto, essa não é a única produção brasileira que aparaceu nas shortlist. Na categoria de Melhor Documentário, o Brasil surge com Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa. A obra já havia ganhado projeção internacional e voltou a chamar atenção ao entrar na shortlist da Academia.

Já em Melhor Curta-Metragem em Live Action, o país concorre com Amarela, dirigido por André Hayato Saito. O curta integra a lista de produções que seguem na disputa por uma vaga entre os indicados finais.

Além das produções nacionais, um brasileiro também aparece em uma categoria técnica. O diretor de fotografia Adolpho Veloso foi pré-indicado em Melhor Fotografia pelo trabalho no filme estadunidense Sonhos de Trem.

Veja as listas

Melhor Curta de Animação

  • Autokar
  • Butterfly
  • Cardboard
  • Éiru
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Hurikán
  • I Died in Irpin
  • The Night Boots
  • Playing God
  • The Quinta’s Ghost
  • Retirement Plan
  • The Shyness of Trees
  • Snow Bear
  • The Three Sisters

Melhor Escalação Elenco

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sirât
  • A Hora do Mal
  • Wicked: For Good

Melhor Fotografia

  • Balada de um Jogador
  • Bugonia
  • Morra, Amor
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sirât
  • Song Sung Blue
  • Sound of Falling
  • Sonhos de Trem
  • Wicked: For Good

Melhor Documentário

  • Alabama: Presos do Sistema
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Coexistence, My Ass!
  • Embaixo da Luz de Neon
  • Cover-Up
  • Cutting Through Rocks
  • Folktales
  • Holding Liat
  • Mr. Nobody Against Putin
  • Mistress Dispeller
  • My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
  • A Vizinha Perfeita
  • Seeds
  • 2000 Meters to Andriivka
  • Yanuni

Melhor Documentário em Curta-Metragem

  • All the Empty Rooms
  • All the Walls Came Down
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Bad Hostage
  • Cashing Out
  • Chasing Time
  • Children No More: “Were and Are Gone”
  • Classroom 4
  • The Devil Is Busy
  • Heartbeat
  • Last Days on Lake Trinity
  • On Healing Land, Birds Perch
  • Perfectly a Strangeness
  • Rovina’s Choice
  • We Were the Scenery

Melhor Filme Internacional

  • Belén — Argentina
  • O Agente Secreto — Brasil
  • Foi apenas um acidente — França
  • O Som da Queda — Alemanha
  • Homebound — India
  • The President’s Cake — Iraque
  • Kokuho — Japão
  • Tudo que Resta de Você — Jordânia
  • Valor Sentimental — Noruega
  • Palestina 36 — Palestina
  • No Other Choice — Coreia do Sul
  • Sirât — Espanha
  • Late Shift — Suíç
  • A Garota Canhota — Taiwan
  • A Voz de Hind Rajab — Tunisia

Melhor Curta-Metragem em Live Action

  • Ado
  • Amarela
  • Beyond Silence
  • The Boy with White Skin
  • Butcher’s Stain
  • Butterfly on a Wheel
  • Dad’s Not Home
  • Extremist
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Pantyhose
  • The Pearl Comb
  • Rock, Paper, Scissors
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Melhor Maquiagem e Cabelo

  • The Alto Knights
  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Marty Supreme
  • Nuremberg
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Coração de Lutador: The Smashing Machine
  • A Meia-Irmã Feia
  • Wicked: For Good

Melhor Trilha Sonora Original

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • Bugonia
  • Capitão América: Admirável Mundo Novo
  • Diane Warren: Relentless
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Hedda
  • Casa de Dinamite
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Nuremberg
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sirât
  • Sonhos de Trem
  • Tron: Ares
  • Truth and Treason
  • Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out
  • Wicked: For Good”

Melhor Canção Original

  • As Alive As You Need Me To Be — Tron: Ares
  • Dear Me — Diane Warren: Relentless
  • Dream As One — Avatar: Fogo e Cinzas
  • Drive — F1
  • Dying To Live — Billy Idol Should Be Dead
  • The Girl In The Bubble — Wicked: For Good
  • Golden — Guerreiras do K-Pop
  • Highest 2 Lowest — Highest 2 Lowest
  • I Lied To You — Pecadores
  • Last Time (I Seen The Sun) — Pecadores
  • No Place Like Home — Wicked: For Good
  • Our Love — The Ballad of Wallis Island
  • Salt Then Sour Then Sweet —Embaixo da Luz de Neon
  • Sweet Dreams Of Joy — Viva Verdi!
  • Train Dreams — Sonhos de Trem

Melhor Som

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1
  • Frankenstein
  • Missão Impossível 8
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sirât
  • “Springsteen: Salve-me do Desconhecido
  • Superman
  • Wicked: For Good

Melhores Efeitos Visuais

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • The Electric State
  • F1
  • Frankenstein
  • Jurassic World Rebirth
  • The Lost Bus
  • Pecadores
  • Superman
  • Tron: Ares
  • Wicked: For Good
