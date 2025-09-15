A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) que O Agente Secreto, novo longa brasileiro de Kleber Mendonça Filho, será o representante do país na disputa por uma vaga no Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.
A escolha foi revelada ao vivo, em transmissão no canal oficial da instituição. A decisão encerrou uma corrida acirrada, que reuniu seis finalistas entre os 16 filmes inscritos.
Além de O Agente Secreto, estavam na disputa : Baby, de Marcelo Caetano; Kasa Branca, de Luciano Vidigal; Manas, de Marianna Brennand; O Último Azul, de Gabriel Mascaro; e Oeste Outra Vez, de Erico Rassi.
Produzido pela Cinemascópio, O Agente Secreto é ambientado no Recife de 1977. O thriller acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que tenta deixar para trás um passado misterioso ao retornar à sua cidade natal. Mas logo descobre que o Recife não é o refúgio tranquilo que imaginava.
Após conquistar os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator na competição principal do F estival de Cannes 2025, O Agente Secreto foi adquirido pela distribuidora norte-americana Neon Rated, responsável por sucessos como Anatomia de uma Queda e Parasita. No Brasil, a estreia está marcada para 6 de novembro.