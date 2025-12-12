Reprodução/Internet Fernando Fernandes deixa apresentação do Esporte Espetacular em janeiro

A Globo anunciou nesta sexta-feira (12) uma mudança no comando do Esporte Espetacular. A partir de janeiro de 2026, Fernando Fernandes deixará a bancada do programa, que passará a ser apresentado exclusivamente por Karine Alves. A decisão da emissora marca o início de uma nova fase para o atleta e ex-BBB, que agora voltará a se dedicar a matérias externas, com foco em aventuras e expedições.

No programa desde março,comentou a saída do estúdio e afirmou que a experiência ao lado da colega foi transformadora. “Estar no estúdio semanalmente ao lado da Karine e da equipe do Esporte Espetacular foi uma das experiências mais incríveis que já vivi. Aprendi muito! Eu tenho a aventura na veia”, declarou o apresentador, que seguirá como colaborador da atração. A informação é da Folha de S.Paulo.

O apresentador explicou que a decisão de deixar a apresentação está alinhada com seus objetivos profissionais. “Gosto de me desafiar e de compartilhar essas vivências com o público. Isso é parte de quem eu sou”, afirmou. A mudança permitirá que o comunicador produza reportagens especiais em diferentes locações, retomando o formato que o consagrou no jornalismo esportivo da

Karine Alves assume apresentação solo do Esporte Espetacular

Apesar de deixar o estúdio,continuará com participações pontuais na atração. “Com mais tempo para explorar novas expedições e desafios, o público vai ver não só mais matérias minhas, mas também seguirei visitando o estúdio do EE pra matar saudades de minha amiga Karine e para dividir tudo o que eu viver por aí”, explicou.

Com a saída de Fernando, Karine Alves passa a ser a única âncora do Esporte Espetacular a partir de 2026. A jornalista, que chegou à Globo em 2020, tem mais de 20 anos de carreira e já integrou as coberturas da Copa do Mundo de 2022 e das duas últimas edições dos Jogos Olímpicos. A emissora optou por não escalar um novo coapresentador para o programa.