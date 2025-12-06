Reprodução: RedeTV! Gaby Spanic

Artistas estrangeiros têm encontrado no Brasil mais do que um destino de passagem. Assim como Gaby Spanic, várias celebridades decidiram fincar raízes por aqui, guiadas por vínculos afetivos, experiências profissionais marcantes e pela conexão profunda com a cultura brasileira.

A venezuelana, conhecida pela interpretação das gêmeas Paola e Paulina, da telenovela "Usurpadora", emitiu um CPF nesta semana. Ela continuou no país desde a expulsão de "A Fazenda 17", reality rural da Record TV.

"Agora, sim, meus amores… já tenho CPF! Então preciso das suas recomendações. Qual é o melhor banco para eu depositar os '2 milhões de dólares' de Paola Bracho? Me contem aí, queridos… estou aceitando indicações", brincou ao revelar a emissão do documento.





Paola Carosella

Reprodução/Globo - 14.02.2023 Paola Carosella

Premiada pela trajetória na gastronomia, a cozinheira foi alçada ao estrelato após ser jurada de várias temporadas do reality de culinária "MasterChef Brasil", exibido na Band.

Nascida em Buenos Aires, Argentina, Paola Carosella veio de uma família de imigrantes italianos. A chefe se mudou para o Brasil em 2001. Em várias ocasiões, ela ressalta o carinho pelo país.

"Estou aqui há 21 anos. Tive uma filha brasileira. Comecei a me envolver na vida. O amor que eu tenho pelo Brasil é o amor que eu tenho pela sociedade, pelas pessoas. Amo o Brasil, mas eu não amaria outro lugar", disse no programa "Papo de Segunda", em 2022.

Assista:





Christian Chávez

Divulgação Christian Chávez

Dono de uma legião de fãs no país, o ator e cantor mexicano Christian Chávez já passou várias temporadas no Brasil. Ele, inclusive, sabe se comunicar bem em português e passará outra temporada morando aqui no próximo ano.

Além do carinho dos admiradores, que o acompanharam na telenovela "Rebelde", bem como nos projetos sonoros que lançou na indústria fonográfica internacional, ele gostou da cultura local. Em 2026, deve visitar vários destinos nacionais com a turnê "Para Siempre Tour".

Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba são alguns dos locais previstos na agenda de shows.

Em 2023, ele chegou a falar da "paixão" pelas terras brasileiras e admitiu que gostaria de passar mais tempo em solo nacional. “Acho que fui [brasileiro] em uma vida passada. Sinto um amor muito especial pelo Brasil”, disse no "Domingão com Huck".

“Para mim é muito importante estar no Brasil, eu me sinto um pouco brasileiro. Existe algo especial quando estou aqui, é a cultura, a gastronomia, o povo. Quero ter mais tempo para me dividir entre o México e o Brasil", completou na ocasião.



