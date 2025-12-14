Reprodução/Internet Roberto Carlos cancela show no México e público reclama de aviso em cima da hora

Roberto Carlos recebeu alta hospitalar neste domingo (14) após sofrer um acidente durante gravação do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado, no Rio Grande do Sul. O cantor conduzia um Cadillac quando ocorreu falha no sistema de freios. O veículo atingiu três carros da equipe. O artista foi levado ao hospital por precaução e liberado após exames.

A confirmação foi feita pela TV Globo, responsável pela produção do especial de fim de ano. Em nota oficial, a emissora informou que o atendimento ocorreu durante a madrugada e que não houve ferimentos graves entre os envolvidos na gravação do programa.

Segundo a Globo, o acidente aconteceu durante a gravação do clipe de abertura do especial. “Nesta madrugada, durante gravação do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo em Gramado, houve uma falha no freio do Cadillac conduzido pelo cantor Roberto Carlos, que atingiu três carros da equipe do artista”, informou a emissora.

Ainda conforme a nota, Roberto Carlos e outras três pessoas da equipe foram encaminhados ao Hospital Arcanjo São Miguel. “Roberto Carlos e outras três pessoas de sua equipe foram levados ao hospital Arcanjo São Miguel, atendidos para exames e liberados”, diz o comunicado divulgado pela Globo.

A emissora afirmou que o problema foi causado por falha mecânica no sistema de freios do veículo utilizado na cena. O Cadillac fazia parte da ambientação do especial, gravado em meio ao cenário natalino da cidade gaúcha.

A Globo não detalhou o nível dos danos materiais causados nos carros envolvidos no acidente. Também não informou se houve alteração no cronograma de gravações após o ocorrido.

O Especial Roberto Carlos: Noite Feliz segue confirmado na programação da TV Globo. A exibição está marcada para o dia 23 de dezembro, dentro da grade tradicional de fim de ano da emissora.

O projeto enfrentou incertezas ao longo de 2025, com negociações prolongadas entre o cantor e a Globo. O contrato foi renovado por mais três anos e garante a continuidade do especial até 2027.