Reprodução/X Roberto Carlos volta ao Rio de Janeiro neste fim de semana

O Rio de Janeiro se prepara para um fim de semana de muita música e entretenimento, com uma agenda de shows que promete agradar a todos os gostos. Com grandes nomes da música popular brasileira,a efervescência cultural da capital fluminense atrai cariocas e turistas em busca de experiências inesquecíveis. Seja nos palcos icônicos da Zona Sul ou nas grandes arenas da Barra da Tijuca, confira o que a capital fluminense reservou para embalar o seu descanso neste fim de semana.

Conexão Rio



O Conexão Rio chega à sua segunda edição, na Barra da Tijuca, com atrações como Supla, Vitin (ex-Onze 20), Bruno Boncini (ex-Malta), e a banda Fuze, do ator Pedro Novaes, da novela Três Graças. Além dos shows, o Conexão Rio oferece feira gastronômica, oficinas esportivas, oficinas artísticas, espaço TEA Friendlye, área Kids, além de toda uma programação voltada para a família.



Quando? 7,8,9 e 14,15,16 de novembro. Horário: Sexta, a patir das 15h, Sábado e domingo, a patir das 12h. Onde? Shopping Downtown - Av. das Américas, 500, Barra da Tijuca. Entrada: gratuita. Classificação: Livre

Maratona da Alegria No sábado (8), a Maratona da Alegria comemora seus 15 anos com mais uma edição histórica na Praça da Apoteose. A partir das 11h, o público vai poder curtir mais de 12 horas de shows ao vivo, com nomes como Jorge Aragão, Ludmilla, Belo, Thiaguinho, Sorriso Marto, Ferrugem, Menos é Mais, Dilsinho, Os Caras da Rua e Marvvila.

Quando? Sábado, dia 8. Horário: a partir das 11h. Onde? Praça da Apoteose, Marquês de Sapucaí, Centro. Quanto? A partir de R$ 180.



Roberto Carlos na Arena Jockey Roberto Carlos volta ao Rio de Janeiro com a turnê "Eu lhe ofereço flores", com duas apresentações especiais na Brava Arena Jockey, nos dias 8 e 9 de novembro. O Rei promete encantar o público com seus clássicos que atravessam gerações.

Quando? Sábado e Domingo (8 e 9). Horário: 20h. Onde? Brava Arena Jockey - Praça Santos Dumont, 31, Gávea. Quanto? A partir de R$ 300.

Joelma - Isso é Calypso Tour

Após dois anos longe da Cidade Maravilhosa, Joelma retorna ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7), com a turnê Isso é Calypso Tour, que reúne os grandes sucessos da sua carreira. Com mais de 30 anos de trajetória, a cantora promete incendiar o público reunindo hits que fizeram história no Brasil.

Quando? Sexta (7). Onde? Qualistage - Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca. Entrada: A partir de R$ 25.

Johnny Hooker



Na quarta-feira (12), Johnny Hooker apresenta o último show da turnê Macumba 10 Anos, no Teatro Riachuelo Rio. Celebrando uma década do álbum Eu vou Fazer Macumba Pra te Amarrar, Maldito!, a apresentação vai reunir hits como "Amor Marginal", "Alma Sebosa", "Volta", além de uma mistura de MPB, brega, pop e ritmos nordestinos.

Quando? Quarta-feira (12 de novembro). Horário: 20h. Onde? Teatro Riachuelo Rio - Rua do Passeio, 40, Centro. Quanto? A partir de R$ 50.



Xande de Pilares na Portela

Xande de Pilares, um dos maiores nomes do samba brasileiro, se apresenta neste sábado (8), no evento "Samba que Me Faz Feliz", na quadra da Portela, em Madureira. Com um repertório repleto de clássicos, o cantor promete emocionar o píblico, reúnindo clássicos da sua carreira e sambas enredos que fizeram história no carnaval carioca. A programação ainda reúne shows de Pagode do Adame e Bernini.

Quando? Sábado (8), a partir das 15h. Onde? Quadra da Portela - Rua Clara Nunes, 81, Madureira. Quanto? A partir de R$ 40.



