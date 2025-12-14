Instagram Ana Castela pega buquê em casamento e ganha beijo de Zé Felipe

Ana Castela e Zé Felipe chamaram atenção durante um casamento realizado neste sábado (13), em Londrina, no Paraná. A cantora sertaneja pegou o buquê da noiva e, logo depois, recebeu um beijo do namorado diante dos convidados.

A cantora sertaneja pegou o buquê da noiva e, logo depois, recebeu um beijo do namorado diante dos convidados. #PortaliG pic.twitter.com/wur06OtZbm — iG (@iG) December 14, 2025

O casal participou da cerimônia de uma amiga próxima de Ana Castela na cidade paranaense, onde a cantora mantém residência. Vídeos feitos por convidados mostram a reação do público após a cantora ficar com o buquê, seguida de gritos e aplausos.

Antes da festa, Ana Castela e Zé Felipe já haviam movimentado as redes sociais. Os dois posaram juntos e publicaram uma declaração direta. “Eu só quero você!”, escreveram na legenda, o que aumentou a repercussão da presença no evento.

Durante a tradicional disputa pelo buquê, Ana Castela acabou ficando com as flores. Assim que a cena aconteceu, convidados começaram a gritar o nome de Zé Felipe. Na sequência, o filho de Leonardo se aproximou e celebrou o momento com um beijo longo na cantora.

O ato de pegar o buquê da noiva é considerado por muitos como a possibilidade da pessoa que pegou ser a próxima a se casar, o que deixou os seguidores do casal animados.